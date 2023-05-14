新竹客運新雞隆線喊停駛 苗栗銅鑼鄉面臨無客運窘境

新竹客運新雞隆線喊停駛，銅鑼鄉面臨無客運窘境。圖為銅鑼鄉社區巴士。（資料照）

2023/05/14 16:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年苗栗縣不少鄉鎮市發生客運業者因不堪虧損，紛紛減班、停駛客運班次。而苗栗縣銅鑼鄉去年重要的中平線早班車及晚班車停駛，對鄉內造成不小衝擊，鄉長謝昌年指出，一日又突然得知新竹客運要停駛新雞隆線，影響鄉內長輩與學生，目前與新竹客運協調後客運公司願意復駛至暑假，但屆時銅鑼鄉將面臨無客運行駛窘境。

謝昌年表示，停駛當天突然收到通知，鄉公所猝不及防，所以趕緊與受影響、新雞隆線行駛所經的居民、村長開會討論，並持續與新竹客運溝通，目前新竹客運態度為暫時復駛至暑假。

謝昌年無奈地說，去年中平線停駛後許多到市區買菜、看診和就學的民眾趕不上客運，鄉公所出動社區巴士替代接駁，但是又突然發生新雞隆線停駛狀況，因鄉公所社區巴士僅1輛，只能盡量安排時間，另外在多與新竹客運溝通。

客運公司向銅鑼鄉公所表示，現行1公里補助客運僅40多塊，實際則需60元才能補足虧損，銅鑼鄉公所目前也向公路總局提出，盼能補足地方需求，不然銅鑼鄉客運會全面停駛，加上購置社區巴士鄉公所需負擔4成5配合款，對財政並不充足的銅鑼鄉公所是一大負擔。

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