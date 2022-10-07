台鐵慶海線通車百週年 10/11發行紀念套票、邀媽祖搭蒸氣火車

台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

2022/10/07 09:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為慶祝海線通車滿百週年，將於10月11日舉辦一系列慶祝活動，活動主軸將由有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂，從彰化開往苑裡，行駛於風光明媚的海線上；另外，這次蒸氣火車將首度邀請白沙屯媽祖搭乘，當天由通霄站上車，搭乘到白沙屯站下車。另外，慶祝海線百週年，台鐵當天還將發行紀念套票。

台鐵局表示，這次蒸汽列車上午9點由彰化站啟航，去程將停靠追分站（9點12分到站）、清水站（9點48分）、大甲站（10點30分）、日南站（11點07分）、通霄站（12點）及白沙屯站（1點23分）。當天台中市政府及苗栗縣政府分別於大甲站及通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容，白沙屯媽祖也將一同參與盛會，首次搭乘蒸汽火車，從通霄站上車至白沙屯站。當天苑裡站也有舉辦音樂會活動，將邀請在地郭芝苑音樂協進會，為大家帶來一場音樂饗宴。

海線百週年當天，蒸汽列車於中午時段抵達通霄站，台鐵局台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，每份售價120元，僅限10月11日活動當日，於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

台鐵局表示，慶祝海線百週年，這次活動將發行紀念套票，每套內含薄紙式月台票5張（談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站），以及名片式月台票1張（通霄站）。紀念套票10月11日上午9點30分將同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，每人每次最多限購5套且不跳號發售。另外，日南站於10月11日至10月17日的上午10點30分至下午4點30分舉辦名片式車票特賣會。

台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將舉辦一系列活動。（圖：台鐵局提供）

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