為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    台鐵慶海線通車百週年 10/11發行紀念套票、邀媽祖搭蒸氣火車

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

    2022/10/07 09:48

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為慶祝海線通車滿百週年，將於10月11日舉辦一系列慶祝活動，活動主軸將由有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂，從彰化開往苑裡，行駛於風光明媚的海線上；另外，這次蒸氣火車將首度邀請白沙屯媽祖搭乘，當天由通霄站上車，搭乘到白沙屯站下車。另外，慶祝海線百週年，台鐵當天還將發行紀念套票。

    台鐵局表示，這次蒸汽列車上午9點由彰化站啟航，去程將停靠追分站（9點12分到站）、清水站（9點48分）、大甲站（10點30分）、日南站（11點07分）、通霄站（12點）及白沙屯站（1點23分）。當天台中市政府及苗栗縣政府分別於大甲站及通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容，白沙屯媽祖也將一同參與盛會，首次搭乘蒸汽火車，從通霄站上車至白沙屯站。當天苑裡站也有舉辦音樂會活動，將邀請在地郭芝苑音樂協進會，為大家帶來一場音樂饗宴。

    海線百週年當天，蒸汽列車於中午時段抵達通霄站，台鐵局台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，每份售價120元，僅限10月11日活動當日，於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

    台鐵局表示，慶祝海線百週年，這次活動將發行紀念套票，每套內含薄紙式月台票5張（談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站），以及名片式月台票1張（通霄站）。紀念套票10月11日上午9點30分將同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，每人每次最多限購5套且不跳號發售。另外，日南站於10月11日至10月17日的上午10點30分至下午4點30分舉辦名片式車票特賣會。

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將發行紀念套票。（圖：台鐵局提供）

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將舉辦一系列活動。（圖：台鐵局提供）

    台鐵慶祝海線通車百週年，10月11日將舉辦一系列活動。（圖：台鐵局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    複製哈利波特場景！北車「3又1/2月台」 老火車重現風華
    2022/09/08 11:18

    複製哈利波特場景！北車「3又1/2月台」 老火車重現風華
    CK124蒸汽火車隔10年進平溪線 鐵道迷搶拍
    2022/01/08 13:34

    CK124蒸汽火車隔10年進平溪線 鐵道迷搶拍

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    鐵道迷注意！ 國王號蒸汽火車DT668宜蘭線「處女航」改點
    2020/11/13 17:47

    鐵道迷注意！ 國王號蒸汽火車DT668宜蘭線「處女航」改點
    白煙帥炸！台鐵蒸汽火車「國王」駛進富岡站 數百鐵道迷激動歡呼
    2020/08/15 17:05

    白煙帥炸！台鐵蒸汽火車「國王」駛進富岡站 數百鐵道迷激動歡呼

    群益台灣精選高息ETF(00919)存股族必備
    台鐵蒸氣火車國王DT668 明天中壢－富岡重現英姿
    2020/08/14 17:14

    台鐵蒸氣火車國王DT668 明天中壢－富岡重現英姿
    苗栗縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播