苗栗西勢美76歲老鴇拉客拉到便衣警 硬扯是掃地婆

苗栗地院審理依犯圖利容留性交罪，處鍾婦有期徒刑2月，緩刑2年，並要接受2場法治教育。（記者彭健禮攝）

2022/05/12 14:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西勢美76歲鍾姓老鴇，容留並媒介張姓女子與男客進行全套性交易，從中抽取報酬；她拉客時，被喬裝嫖客的員警當場查獲法辦。鍾姓老鴇到案否認媒介，還一度辯稱因爲幫忙掃地才收錢。苗栗地院審理依犯圖利容留性交罪，處鍾婦有期徒刑2月，緩刑2年，並要接受2場法治教育。

檢警調查，鍾姓老鴇去年12月下旬至今年2月14日間，容留並媒介張姓女子與男客性交易，張女每次向男客每次收取1300元，鍾婦每次則抽取100到500元報酬。今年2月24日晚上7點25分左右，鍾姓老鴇向著便衣的員警招攬進行性交易，踢到鐵板，當場查獲犯行並扣得保險套1只。

不過，鍾姓老鴇在警詢與偵訊時矢口否認有媒介性交易，辯稱當天便衣警上門時，剛好張姓女子去上廁所才幫忙開門，至於自己會向張姓女子收錢，是因為她幫忙掃地才拿的吃飯錢。

案經檢察官提起公訴後，鍾姓老鴇才在苗栗地方法院準備程序中自白犯罪。法官審理認為，鍾婦無視善良風俗及法令禁止，容留成年女子與他人為性交易行為，並從中牟取利益，扭曲社會風氣，所為固值非難。

但法官也念及鍾姓老鴇犯後已知坦認犯行，態度尚可，並考量其案發時年齡為76歲，年事已高，為賺取薄利溫飽犯案，兼衡其家庭經濟狀況勉持、國小肄業的智識程度，為改正其錯誤，判處有期徒刑2月，緩刑2年，並應於判決確定之日起6個月內，接受法治教育課程2場次。

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