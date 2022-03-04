紅火蟻入侵！ 全國特優頭份中央路也淪陷

頭份市中央路中央分隔島花圃內，發現紅火蟻入侵，縣府已通報國家紅火蟻防治中心列管，配合噴藥防治。（記者彭健禮攝）

2022/03/04 20:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中央路經改造，落實提升道路品質九大指標，獲營建署「馬路好行計畫」特優獎，儼然成為全國道路標竿。不過，中央路中央分隔島花圃內，農曆年前發現紅火蟻入侵，縣府已通報國家紅火蟻防治中心列管，配合噴藥防治，請民眾不要靠近。

頭份市公所於今年農曆年前，接獲民眾反映，中央路的中央分隔島疑似有紅火蟻出沒，經公所回報縣府工務處先行共同了解，發現中央路從文化街到公園六街路段有多個疑似紅火蟻巢穴，先行投藥防治。

紅火蟻危害不容小覷，工務處通報國家紅火蟻防治中心，中心年後派員到場會勘，證實為紅火蟻，不排除是中央路改造時苗圃移植而入侵。

工務處工程科說，頭份中央路改建工程尚在保固期內，工程契約也有訂定生物相關防治條件，因此，工務處依防治中心人員建議，已於2月中旬請廠商針對中央路的中央分隔島花圃全面再次投藥。

工程科指出，目前沒有民眾於中央路遭紅火蟻咬傷，後續將配合國家紅火蟻防治中心進行防治，目前中央路的中央分隔島上也插有小黃旗，提醒民眾不要靠近。

據縣府農業處資料顯示，全縣初估約有近1500公頃面積土地出現紅火蟻，其中以頭份市分布最多，絕大多數在農田林地。

紅火蟻為雜食性，除了會捕食土棲動物，造成生態危害，也會取食作物的種子、果實、幼芽、嫩莖與根系，影響作物的成長與收成，造成農損。若民眾遭紅火蟻咬傷，輕則因劇烈灼熱出現膿泡，體質敏感者遭咬恐產生過敏性休克，甚致死亡。

頭份市中央路中央分隔島花圃內，發現紅火蟻入侵，縣府已通報國家紅火蟻防治中心列管，配合噴藥防治。（記者彭健禮攝）

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