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    首頁　>　苗栗縣

    耶誕貓裏浪漫點燈！明晚安心亞開唱 光雕秀陪過新年

    苗栗縣政府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，還有光雕秀，吸引大批民眾共度耶誕節。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，還有光雕秀，吸引大批民眾共度耶誕節。（記者張勳騰攝）

    2021/12/24 20:50

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今天及明天在苗栗縣政府前廣場舉辦「耶誕貓裏．菁彩降臨活動」，今晚結合苗栗市公所同步舉行點燈儀式，現場由苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、歌星翁立友等人揭開耶誕活動序幕，縣府籌劃菁市集、音樂會、光雕秀等，明晚耶誕晚會，邀請安心亞等人輪番演出，一起HIGH翻耶誕節。

    今年苗栗縣政府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，以麋鹿、禮物盒點綴的8米高耶誕樹及耶誕光調秀為主軸，搭配繽紛幻影的貓裏禮物盒、夢幻造型的冰雪小火車及苗栗景點設計的喵屋打卡版，營造出熱鬧愉快的耶誕夜，吸引大批民眾拍照、打卡。

    另外，全區的燈飾、光雕及造景即日起展到明年1月2日，照亮縣府廣場，陪伴民眾歡聚迎新年。

    明晚耶誕晚會邀請知名歌手安心亞、邱振哲、AKB48 Team TP等卡司輪番獻唱，還有摸彩助興，獎品有液晶電視、洗衣機、iPad及iPhone 13等。

    民眾只要活動前於「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁指定貼文中留言「耶誕貓裏真菁彩」或活動期間於現場菁市集、胖卡車消費集點後，即可至服務台兌換摸彩券一張，相關活動資訊公告於「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁

    不少民眾在幻影的貓裏禮物盒內，拍照留念。（記者張勳騰攝）

    不少民眾在幻影的貓裏禮物盒內，拍照留念。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，吸引大批民眾到場拍照、打卡。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，吸引大批民眾到場拍照、打卡。（記者張勳騰攝）

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