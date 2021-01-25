快變「老三」！ 苗栗市啟動整體發展規劃

苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，集思廣益，擘劃未來5至10年 的長期都市發展願景。（記者張勳騰翻攝）

2021/01/25 18:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市是縣治所在地，但人口輸頭份市，竹南鎮緊追在後，苗栗市公所展開整體發展規畫，今天邀集市代表及里長討論，集思廣益，擘劃未來5至10年的長期都市發展願景，盼未來可供未來施政參考，以符合市民需求。

苗栗縣去年底各鄉鎮人口數，依序頭份市104441人、苗栗市87671人、竹南鎮87190人，苗栗市僅多竹南鎮481人，針對苗栗市未來發展，市公所委託規劃公司進行苗栗市整體發展規畫。

整體發展規畫今天第一場地方意見共識會議，針對苗栗市自然環境與遊憩資源、人口及產業，土地使用與公共設施、交通運輸等進行討論。

會中分享相近規模地方發展案例，包括文化導向發展的觀光城市日本小樽市（人口12.19萬人）、熊本八代市（人口12.74萬人），兼具產業文化特色的城市日本京都舞鶴市（人口7.89萬人），及智慧縮小德國茨維考縣茨維考市（人口9.112萬人）。

其中，與會者關心苗栗市公有閒置土地再利用問題。市長邱鎮軍指出，有關都市計畫公共設施保留地部份已無需要，苗縣府已進行解編，目前送內政部都市計畫委員會審議中。

邱鎮軍指出，自市公所推動營養午餐、生育津貼與老人福利等政策後，這2年苗栗市人口下滑現象已減緩，但是福利政策治標不治本，苗栗市長期發展仍需有適當產業發展計畫，以提供市民就業機會。

苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，苗栗市未來發展。（記者張勳騰翻攝）

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