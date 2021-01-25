為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    快變「老三」！ 苗栗市啟動整體發展規劃

    苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，集思廣益，擘劃未來5至10年 的長期都市發展願景。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，集思廣益，擘劃未來5至10年 的長期都市發展願景。（記者張勳騰翻攝）

    2021/01/25 18:27

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市是縣治所在地，但人口輸頭份市，竹南鎮緊追在後，苗栗市公所展開整體發展規畫，今天邀集市代表及里長討論，集思廣益，擘劃未來5至10年的長期都市發展願景，盼未來可供未來施政參考，以符合市民需求。

    苗栗縣去年底各鄉鎮人口數，依序頭份市104441人、苗栗市87671人、竹南鎮87190人，苗栗市僅多竹南鎮481人，針對苗栗市未來發展，市公所委託規劃公司進行苗栗市整體發展規畫。

    整體發展規畫今天第一場地方意見共識會議，針對苗栗市自然環境與遊憩資源、人口及產業，土地使用與公共設施、交通運輸等進行討論。

    會中分享相近規模地方發展案例，包括文化導向發展的觀光城市日本小樽市（人口12.19萬人）、熊本八代市（人口12.74萬人），兼具產業文化特色的城市日本京都舞鶴市（人口7.89萬人），及智慧縮小德國茨維考縣茨維考市（人口9.112萬人）。

    其中，與會者關心苗栗市公有閒置土地再利用問題。市長邱鎮軍指出，有關都市計畫公共設施保留地部份已無需要，苗縣府已進行解編，目前送內政部都市計畫委員會審議中。

    邱鎮軍指出，自市公所推動營養午餐、生育津貼與老人福利等政策後，這2年苗栗市人口下滑現象已減緩，但是福利政策治標不治本，苗栗市長期發展仍需有適當產業發展計畫，以提供市民就業機會。

    苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，苗栗市未來發展。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗市公所展開整體發展規畫，邀集市代表及里長等人討論，苗栗市未來發展。（記者張勳騰翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老2位置快不保！苗栗市人口直直落 可能明年被竹南鎮超車
    2020/08/22 18:12

    老2位置快不保！苗栗市人口直直落 可能明年被竹南鎮超車
    歷經5年爭取 苗栗市聯大路獲中央2.5億元經費改善
    2020/08/17 17:02

    歷經5年爭取 苗栗市聯大路獲中央2.5億元經費改善

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    600萬生育津貼預算過關 苗市明年起每胎發1萬
    2019/11/08 16:36

    600萬生育津貼預算過關 苗市明年起每胎發1萬
    苗栗縣今日熱門
    寒流接連來襲 農民防災替梨穗「穿衣服」避寒
    2021/01/19 10:11

    寒流接連來襲 農民防災替梨穗「穿衣服」避寒

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報
    2021/01/18 22:53

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報

    竹南火車站周邊取締違停 3/1起科技執法
    2021/01/19 05:30

    竹南火車站周邊取締違停 3/1起科技執法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播