中國海警船年終又二度來亂金門海域 海巡4船艇嚴密監控驅離

昨天4艘中國海警船闖入金門限制水域後，今天同批海警船又二度闖入金門限制水域，我海巡署出動4艘巡防艇嚴密監控，並全程蒐證併航驅離。（記者陸運鋒翻攝）

2024/12/31 19:48

〔記者陸運鋒／台北報導〕繼昨（30）天4艘中國海警船闖入金門限制海域後，今（31）日同批4艘海警船又二度闖入金門限制海域，海巡署迅速部署4艘巡防艇嚴密監控，並全程蒐證併航驅離；海巡署表示，2月迄今，中國海警船已侵擾金門海域52次，海巡署勢必持續執法立場，捍衛國家主權。

今年已侵擾金門海域52次

海巡署金馬澎分署表示，中國4艘海警船編號14603、14604、14607及14608，昨天下午闖入金門限制水域，遭我國4艘巡防艇強力驅離後，昨晚仍在金門料羅南方限制水域外海域滯留及進行編隊訓練，海巡全程監控掌握動態。

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該4艘中國海警船於今天上午8時許，在金門南面限制水域外集結後，9時許從金門翟山及料羅南面2處，分組航入我國限制水域，海巡預置部署4艘巡防艇快速反應，近迫拒止海警船進入禁止水域，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離，中國海警船遭我方驅離後，於11時航出我方限制水域。

金馬澎分署指出，經分析航離中國海警船動態仍有異常，我巡防艇仍保持警戒，果不其然，4艘海警船於下午3時，再度從料羅東南方侵擾金門限制水域，雖然海象逐漸轉差，我海巡艇仍強勢喊話驅離，海警船於下午5時航出金門海域。

海巡署表示，自今年2月起，中國海警船已侵擾金門海域52次，2024年最後一天，甚至2度對我進行灰色地帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署必將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

海巡人員以無線電中、英文廣播，嚴正要求中國海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離。（記者陸運鋒翻攝）

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