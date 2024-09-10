製結冰水降溫 金門企業聯手民代捐礦泉水助收容人抗暑

金門民間企業負責人李鍾靈（左三）、任奕勳（左二）帶著議員許大鴻的愛心，捐贈150箱礦泉水給法務部矯正署金門監獄，由典獄長郭慶康代表接受。（記者吳正庭攝）

2024/09/10 21:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門民間企業負責人李鍾靈、任奕勳今天帶著議員許大鴻的愛心，共同捐贈150箱礦泉水給法務部矯正署金門監獄，將製成結冰水幫助收容人對抗酷暑，李鍾靈說，中秋節將至，希望透過實際的關懷行動，讓收容人感受社會的愛心，藉以鼓勵收容人向善改過，早日重返家庭團圓。

金門監獄指出，這個夏天的氣候，金門地區屢飆高溫，一般民眾可以開空調降溫，但在監獄服刑的收容人就沒有這樣的機會；監獄設計的時候，為防止越獄脫逃，建築都是水泥高牆，窗戶既小且高，在狹小的舍房裡，封閉的房間，高窗與鐵柵欄，房內溫度往往比室外還高2至3度；此外，建築物白天吸熱，夜晚開始散熱，燠熱難擋，許多收容人夜間更會熱到難以入眠。

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金門監獄典獄長郭慶康說，矯正署已注意到這個情形，要求所屬機關注意炎夏氣溫高升，慎防收容人發生熱中暑並注意舍房通風散熱。郭慶康7月16日到任即指示戒護管理單位隨時注意收容人的身體健康狀況，並運用經費購買礦泉水製成結冰水，在無法離開舍房的日子發放給收容人，幫助身子降溫消暑，穩定囚情。

郭慶康說，李鍾靈、任奕勳的善舉正好配合獄方的措施，也讓收容人感受到更多的愛心。

巨舟電腦負責人李鍾靈也很認同郭慶康的做法，與金一體育用品老板任奕勳、縣議員許大鴻商量後一拍即合，聯手加入幫助收容人的「抗日」行動。李鍾靈說，每個人都有可能在人生的道路上跌倒，但不能讓一時的跌倒影響人生；社會上更要適時伸出援手，讓收容人感受到社會的關懷，有更多勇氣迎向光明的未來。

任奕勳說，希望透過對收容人的關心，幫助收容人建立正確的人生觀與生命的意義，進一步激勵他們改過自新的決心。

巨舟電腦負責人李鍾靈（右）認同金門典獄長郭慶康（中）的做法，與金一體育用品老板任奕勳（左）共同送礦泉水到金門監獄。（記者吳正庭攝）

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