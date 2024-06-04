減少「霧」點夢魘 金門預計2027年建置觀霧雷達

交通部中央氣象署組長秦新龍（右三）主持氣象雷達建置規畫進度說明會，立委陳玉珍國會辦公室主任董志謀（左三）、縣議員董森堡（右二）、縣府參議張瑞心（左二）、金城鎮長李誠智（左一）均出席。（記者吳正庭攝）

2024/06/04 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部中央氣象署為加強對金門劇烈天氣與霧季天氣的監測、預報，將分別於2027、2029年完成觀霧及觀雨雷達的建置，觀霧設備完工後，可望在「霧鎖金門」時，將更精準的數據提供專業判斷，讓航空公司及旅客有機會預知解「鎖」時機，及早安排行程。

金門氣象站表示，這座全國第1套的觀霧雷達將分別建置於金門、馬祖，觀霧雷達將設於金門尚義機場內，觀雨雷達規畫設於水頭村的金門氣象站內。

中央氣象署組長秦新龍說，行政院4月16日已經核定「金馬雷達建置暨即時災防預警推升」計畫，該計畫將分別於2027、2029完成觀霧及觀雨雷達建置。

中央氣象署對金門、馬祖的氣象預報，多來自設於台灣本島的雷達站，因為觀測仰角，在對遠距離如金、馬觀測時，雷達下方與地面之間的低層大氣，會隨著距離拉遠而在仰角下方產生越大的「觀測盲區」，導致現有雷達網對於金馬鄰近區域及海峽低層大氣無法有效觀測，這也是中央氣象署透過觀霧、觀雨雷達的建置，積極改善金門氣象監測的能力。

氣象署副組長張保亮說，金門霧季，大多屬於暖氣流遇到海水低溫產生的平流霧，觀霧雷達的建置可以提供當下、即時的霧氣狀況，包括起霧的範圍、厚度等，可以據此判斷大約1至2小時內的霧氣狀態，也可減少飛機由台灣本島飛金門的無效飛行。

秦新龍三日也前往金城鎮水頭社區舉行說明會，並在立委陳玉珍國會辦公室主任董志謀、縣議員董森堡、縣府參議張瑞心、金城鎮長李誠智等人見證下，針對「氣象站未來若有工作需求以在地鄉親優先」、「雷達站設置前、後為水頭村民安排健康檢查」等建議納入研究考慮。

秦新龍說，觀雨雷達可提升金門地區氣象雷達網低空的觀測覆蓋率，有效改善對於鋒面及其他劇烈天氣的監測與預報能力；觀霧雷達能改善對於金門地區霧季天氣的掌握，提升對於飛航天氣的監測與預報能力，支援離島疏運決策，以確保對外飛航與船運安全、提升生活品質。工作小組會將地區意見帶回整理，盡快完成雷達建置期程。

中央氣象署與金門水頭社區進行氣象雷達建置說明會。（記者吳正庭攝）

交通部中央氣象署在金門水頭社區舉行氣象雷達建置說明會，社區居民發言希望為村民進行建置前、後的健康檢查。（記者吳正庭攝）

中央氣象署預定在金門建置觀霧雷達及觀雨雷達的位置。（中央氣象署提供）

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