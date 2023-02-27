228連假交鋒 金門「圓頭」帶領鮮沖溫體酒糟牛肉麵拚觀光

金門「圓頭」開在「良金」一條小街之隔，2家溫體牛肉麵業者龍頭短兵相接。（記者吳正庭攝）

2023/02/27 17:27

〔記者吳正庭／金門報導〕打造金門產業傳奇的圓頭農牧食品公司，第4家分店2月中旬開幕，負責人薛承琛將分店取名金城「榮泰店」，以感念輔導金門酒糟養牛第1人曾榮泰。「圓頭」與同是牛肉麵業者「良金」對街而立，228連假成了金門兩大鮮沖溫體牛肉麵龍頭「直球對決」第1戰。

曾率先打開金門鮮沖溫體牛肉麵市場的薛承琛，曾是合夥公司「良金」總經理；良金「分家」後，薛承琛以76天創立「圓頭」，不僅因外號圓頭，更以同音「源頭」強調「不忘本」、「每包肉干獨1無2的身分證」，創下消費者一掃QRCODE就能知道牛農、牛肉來源履歷的先進作法。「圓頭」28個月以來創造的產業成績，教業者刮目相看。

2月17日，榮泰分店在熱鬧的金城鎮模範街商圈開張，薛承琛說，1988年金門酒糟衝擊環境生態，農委會邀請時任台南肉牛合作社主席曾榮泰赴金門輔導「酒糟養牛計畫」，當時在珠山村養牛的薛承琛說，獲曾榮泰牽成，成為金門第1位輔導酒糟養牛的農民。

薛承琛感念啟蒙之恩，於分店開幕式公開感謝專程到場的曾榮泰太太及女兒，並揭示店頭刻製的落成誌，紀錄曾榮泰奉獻金門酒糟牛產業的事蹟。薛承琛說，第4家分店的設立，就是緬懷「金門酒糟牛恩主公」曾榮泰。

薛承琛說，1990年曾榮泰以其台南良慶貿易股份有限公司在金門投資扶植圓頭創辦良金牧場，不僅啟蒙他30年投注酒糟牛產業，跨足養殖、食品加工、餐飲、品牌多元經營，更賦予金門這座非牧區的小島，發展出廢棄物循環的酒糟牛產業；薛表示，圓頭農牧期許在酒糟牛有所名氣同時，更要時刻不忘酒糟牛的源頭。

他說，「我們敢保證！在圓頭的每1口肉都出自金門、源自金門，我們使用的是吃酒糟的金門黃牛，新鮮溫體原肉加工，所以比較有肉質口感和肉香味，軟嫩多汁，新鮮肉絲纖維感，越嚼越香」、「讓肉乾產值平等回歸農民！」他說，為展現金門人的大器，消費者在榮泰店享用「鮮沖」系列牛肉麵，現場滷功一點不馬虎的私房小菜花生、牛雜免費提供。

榮泰店迎接228連假人潮，每天上午10點到11點、下午2點到5點，提供當日溫體酒糟牛肉湯試飲。

對於對手「兵臨城下」，良金實業有限公司總經理許金城說，很早就知道相關訊息，並不意外；他說，牛肉麵市場很大，這是商業競爭，大家各做各的，不會擔心生意受影響。

金門坊間人士觀察，「圓頭」與「良金」分家，雙方保持君子之爭，都為金門觀光打拚，也都在產品實力上下工夫，是良性競爭的表率。尤其「圓頭」的努力，看在鄉親眼裡，就是一部力爭上游奮鬥史，有為者亦若是。

圓頭「終於」與良金正面對決，相距僅5步之遙，賣的都是鮮沖、現沖牛肉麵，是否能在今年第一個連假交鋒分出高下？或許只有觀光客和消費者的味蕾才是最好的裁判。

圓頭農牧負責人薛承琛說，「在圓頭的每1口肉都出自金門、源自金門」。（記者吳正庭攝）

圓頭農牧4家分店金城「榮泰店」2月17日開幕時，負責人薛承琛（左五）邀請曾榮泰的夫人（右五）與子女等出席，為落成誌主持揭牌。（資料照）

圓頭農牧的「鮮沖教父酒糟牛總匯」牛肉麵是一絕。（記者吳正庭攝）

消費者在圓頭榮泰店享用「鮮沖」系列牛肉麵，現場私房小菜花生、牛雜免費提供。（記者吳正庭攝）

圓頭農牧現場展示牛肉燉煮過程。（記者吳正庭攝）

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