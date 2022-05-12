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    金門迎城隍滂沱雨勢中啟動 楊鎮浯：比鄉親聚會、聚餐還安全

    金門縣議長洪允典（左二）、縣長楊鎮浯（中）、金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸（右）三人走在啟動扛輦隊伍前方。（記者吳正庭攝）

    金門縣議長洪允典（左二）、縣長楊鎮浯（中）、金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸（右）三人走在啟動扛輦隊伍前方。（記者吳正庭攝）

    2022/05/12 16:57

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門「迎城隍」巡安遶境活動今天在滂沱雨勢中熱鬧啟動，在「防疫優先」前提下，遶境規模縮小，依舊不減信眾對城隍崇敬信仰；縣長楊鎮浯說，在廟方積極防疫下，整個活動遠比鄉親聚會、聚餐還要安全。

    金門各界歡慶浯島城隍由金門城舊址至現址遷治342週年，受疫情影響，如「親子嘉年華」、「踩街」等活動均取消，重頭戲是5月12日登場的城隍遶境巡安，主辦單位原擬邀請台灣省及各縣市城隍抵金大會師，連「佛帖」都於日前由專人跨海赴台送達，終因不敵疫情起伏，規模大幅縮水，浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸預估約500人參加，楊鎮浯說，團客幾乎都取消，加上在地郷親，香客不計，加上陣頭人員，大約只有200到400人。

    楊鎮浯說，中央雖已規定舉辦單位不用再提報防疫計畫，但城隍廟管委會很早即將防疫計畫提交縣衛生局，並依計畫內容執行，縣府除協助提供給陣頭在內工作人員600劑快篩，廟方也要求參與人員，必須別上施打3劑的識別牌，贈送酒精乾洗劑，參與者幾乎都是以金門本地鄉親為主，過程中該做的準備都做了，在這些措施下，遠比鄉親聚會、聚餐還安全。

    他表示，近期以來病毒傳播的最大宗，就是看到脫下口罩的聚會，籲請鄉親減少聚餐和脫下口罩的聚會；雖然大家都是戴著口罩迎城隍，相信仍是以最崇敬的心感謝城隍爺的保佑。

    一直心心念念無法正常舉辦迎城隍的楊耀芸說，遇上疫情很令人遺憾，對於原本預計邀請出席盛會的各地城隍廟人員也感到抱歉；迎城隍是金門年度大事，信眾相信，以往遇到「歹年冬」，只要城隍爺出來巡安，都會帶來好天氣；今年在總幹事張克全細心規畫下，防疫做了很多，遶境隊伍規模縮小，四個境只有出1頂轎輦，遶境隊伍也予以分流，希望在城隍的保佑下，大家都能平安順遂。

    金門縣議員石永城（中）參加迎城隍與其他人員一樣，口罩掛好掛滿。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員石永城（中）參加迎城隍與其他人員一樣，口罩掛好掛滿。（記者吳正庭攝）

    金門「迎城隍」巡安遶境活動規模縮小，仍在滂沱雨勢中熱鬧啟動。（記者吳正庭攝）

    金門「迎城隍」巡安遶境活動規模縮小，仍在滂沱雨勢中熱鬧啟動。（記者吳正庭攝）

    城隍廟旁的祈福許願牆。（記者吳正庭攝）

    城隍廟旁的祈福許願牆。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排左三）致贈爐敬給城隍廟，由主委楊耀芸（前排右四）代表接受。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排左三）致贈爐敬給城隍廟，由主委楊耀芸（前排右四）代表接受。（記者吳正庭攝）

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