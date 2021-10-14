「金門老兵召集令」15日起跑 機場就可玩手榴彈投擲遊戲

「金門老兵召集令」10月15日開跑，縣府在金門機場闢設「主題情境區」，設有動態的「手榴彈投擲遊戲」體驗，投的越遠分數越高。（金門縣政府提供）

2021/10/14 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府說，「金門老兵召集令」活動明天（15日）開跑，縣府在尚義機場金門形象館闢設「主題情境區」，有8吋榴彈砲擬真版展示，還有動態的「手榴彈投擲遊戲」體驗，要以濃濃戰地風，讓老兵一踏上金門島，就能感受昔日當兵氛圍。

縣府打造的主題情境區搭配老兵召集令活動，即日起開放至12月15日，豎立一尊金門觀光小天使「阿特」模型化身的憲兵在情境區站崗迎賓，同時搭建了獅山砲陣地8吋榴彈砲的迷你擬真版，老兵拉起砲上的繩子，一樣可以擺出拉砲擊發的威風姿勢。

縣府指出，現場有「手榴彈投擲遊戲」動態體驗，老兵站在投擲線對目標桶子投擲玩具手榴彈，投的越遠分數越高，投中目標會有「轟隆」的音效。老兵也可背上值星帶，過過「1日班長」的癮。

縣府說，金門老兵召集令有「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎？」及「注意！老兵罩伙來」、「軍事據點行程推薦」及「老兵特約商店專屬優惠活動」等5項系列活動。只要曾在金門服役過的老兵，備有金門服役的佐證文件、身分證、15天內來金機票，並完成活動任務，即可申領專屬禮品，「完成任務獲好禮」有5000分、「那時候的他，你好嗎？」有100分、「注意！老兵罩伙來」有1000分，數量有限。相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢，洽詢電話：（082）324194。

「金門老兵召集令」10月15日開跑，縣府在金門機場闢設「主題情境區」，搭建獅山砲陣地八吋榴彈砲的迷你擬真版。（金門縣政府提供）

縣府打造的主題情境區，豎立一尊金門觀光小天使「阿特」模型化身的憲兵在情境區站崗迎賓。（金門縣政府提供）

「金門老兵召集令」10月15日開跑，縣府提供好吃、好玩資訊。（金門縣政府提供）

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