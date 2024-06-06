基隆送里鄰長電動機車 議員質疑必要性

2024/06/06 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市補助民眾購買電動機車，同時編列追加預算四千多萬元採購電動機車，發送里、鄰長和里幹事，市議會昨天審查預算，議員質疑鄰長配送電動機車的必要性及合法性，引發爭議，審查會主席何淑萍裁示里鄰長電動機車預算提送大會討論。

追加預算4千多萬 送大會討論

市府民政處編列三千萬元預算，購置三六九輛電動車，每輛八萬元，其中一五○輛提供區公所、里幹事使用，但其中二一九輛開放鄰長申請使用；另在各區公所編列一五七輛配發給里長的電動機車。

市議員鄭文婷表示，新北市政府發給里長公務機車曾遭審計室糾正，基隆市政府還要重蹈覆轍，發給鄰長電動機車，「確認沒有問題」？

張之豪︰鄰長管轄遠近不同 送機車有爭議

市議員張之豪表示，基隆市區每位鄰長平均管理幾十戶，有些鄰長管轄範圍僅二棟大樓，執行公務時走路、上下樓就可以到達，使用電動車機率趨近於零，不過，如果是偏遠地區漁村，範圍較大、移動距離長，可能才用得到機車，市府是一視同仁或針對特定對象？仍有爭議。

陳冠羽︰停放和管理缺乏配套措施

市議員陳冠羽說，新北市里長公務機車放在公共空間，沒有發給鄰長，配發給鄰長使用的合法性有疑慮，且停放和管理都缺乏配套措施，政策太倉促。

市議員張顥瀚、洪森永和吳驊珈等人表示，未來鄰長月資費誰要付？鄰長的機車登記在區公所，萬一中央不同意，豈不是自找麻煩，擺明是市長謝國樑要做面子給鄰長。

民政處︰不是每鄰都發 為區公所財產

民政處長張淵翔表示，追加預算三千萬元採購電動機車、領牌作業費和保險，預估每輛八萬元，區公所、里幹事一五○輛，其他二一九輛由鄰長申請，不是每鄰都發，為區公所財產。

里長部分，新北市已購置燃油機車給里長使用，近期高雄市也購置電動車給里長使用，已函請內政部和主計單位解釋，但尚未獲書面答覆。

基隆市里長目前使用警局汰換的燃油車，已十五年未汰換，市府另編列一千多萬元預算，購買電動車汰換，將研議鄰長聘任及公務機車使用辦法。

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