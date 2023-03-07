謝國樑怨基捷分攤經費暴增》王國材建議 開發沿線土地挹注

2023/03/07 05:30

〔記者陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕基隆市長謝國樑不滿基隆捷運經費暴增，致基隆市分攤經費從十七．七億增加到五十三．八六億；交通部長王國材昨表示，基隆市府可考慮進行沿線如北五堵土地開發，降低土地取得經費與增加開發收入，挹注建設經費。但謝國樑昨天指出，基捷依法就是由中央政府、交通部提出的重大國家建設，應由中央政府支應相關營建支出，就如同機場捷運，「要基隆吞下這五十三．八六億元的分攤款，門都沒有！」

交通部指出，基隆捷運第一階段經費六百九十七億，中央負擔五百一十四億（七十三．七％），北北基三市負擔一百八十三億（廿六．三％），其中基隆市負擔五十三．八六億，包括十八．三七億土地取得費用。

交通部鐵道局表示，地方經費分攤原則是參考「中央對地方補助辦法」當中「大眾捷運系統規劃及建設計畫」，並非因首長更迭因素，也不是政治考量。負擔經費增加原因包括營建物價大幅上漲及用地取得方式，包括基隆轄區北五堵路段用地取得由區段徵收改採一般徵收方式等，另基隆市政府自今年起財政等級由四級調升至三級，中央補助比例由八十六％調降為八十四％。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，基隆捷運與機場捷運都是交通部規劃，機場捷運是連結首都生活圈與桃園航空城，基隆捷運是與基隆港的交通運輸路線，因此，機場捷運依「大眾捷運法」，相關建設經費都由交通部負擔，市府認為基隆捷運也應一體適用。

但立委蔡適應強調，基捷費用的增加，不是指工程經費而已，特別是用地取得的部分，這本來就是地方應該配合；至於土地取得，不論是用都市計畫徵收、區段徵收或是聯合開發，都是市府可以採取利用的方式。

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