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    首頁　>　基隆市

    朱銘「紳士」 重返基隆國門廣場

    基隆市長林右昌與立委蔡適應與朱銘《紳士》系列作品合照。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌與立委蔡適應與朱銘《紳士》系列作品合照。（記者俞肇福攝）

    2022/10/08 05:30

    展期一年 林右昌、蔡適應撐傘拉行李箱合影 邀請民眾參觀

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今年六月舉辦的城市博覽會，在國門廣場展出知名雕塑家朱銘的《紳士》系列作品，廣受民眾好評，市府與朱銘美術館合作，安排《紳士》系列作品重返國門廣場，從昨天起展期一年，市長林右昌邀請民眾利用雙十連假到國門廣場看展、抽好禮。

    林右昌與朱銘美術館館長賴素鈴、立委蔡適應、市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、教育處長杜國正及多位議員，手持雨傘拉行李箱，與《紳士》系列作品合照，為一年的展期揭開序幕，邀請民眾參觀。

    基隆學生一年免費暢遊朱銘美術館

    林右昌表示，市府開啟和朱銘美術館長達一年的合作計畫，全市的國中小及幼兒園師生，從十月起，一年內不限次數免費暢遊朱銘美術館，讓藝術教育向下扎根，也讓基隆市成為城市博物館、美術館，期待未來在其他空間也有類似的合作展演，跨空間串連延伸。

    蔡適應說，朱銘老師的作品深受國內外矚目，融合基隆城市空間的《紳士》系列作品進駐國門廣場，相得益彰。

    曾姿雯指出，位於國門廣場旁的陽明海運文化基金會，今、明兩天主辦「好港生活節」，有港邊音樂、文化走讀與講座、熱鬧又美味的好港市集等；即日起，民眾到「基隆市政府觀光及城市行銷處臉書粉專」按讚，指定貼文留言「歡迎#紳士回歸」並上傳與「紳士作品」的合照，前一百名可獲得「基隆電子旅遊套票五十元折價代碼」。

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