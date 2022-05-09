基隆8道路改善案 中央補助3億

基隆市政府有八案道路工程獲得中央三‧○一億元補助。圖為「八堵路至光明路（八堵隧道至明德二路口）綠色生活路網建置」示意圖。（基隆市政府提供）

2022/05/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府先前向中央爭取經費，改善道路人行環境，包括希望之丘、中正高架橋、信四路和河濱自行車道路口改善工程已完工。工務處表示，去年盤點地方建設需求，提出十一案向中央爭取補助，其中有八案獲得三‧○一億元補助，今年將執行工程設計及發包。

工務處表示，近期工程原物料上漲、技術工人嚴重短缺，影響公共工程推展，但市政建設不會因此停滯，尤其是改善與市民生活息息相關的基礎建設更為重要，工務處將與相關局處合作，打造優質的人行環境。

今年將執行工程設計及發包

工務處指出，市府各局處去年十月盤點地方建設需求，列出十一案向內政部營建署爭取補助，各縣市政府提案踴躍，全國評比競爭激烈，基隆市以均衡區域發展及道路系統的無障礙串聯為主軸，共八案獲核定補助，提案路段皆為人口密集處，完工後可服務人數眾多，區域串聯更完善。

均衡區域發展及道路系統無障礙串聯

獲得中央補助的八案分別為八堵路至光明路（八堵隧道至明德二路口）綠色生活路網建置；百福公園、百福國中、北五堵研發新鎮、六堵科技園區及七堵生活圈再生工程；中正區行政大樓至要塞司令部人行道串聯計畫；麥金路生活圈周邊串聯計畫人行環境改善工程；仁二路鄰校側人行道改善工程，以及源遠路、過港路、南榮路共三處人行環境改善工程。

另外，基隆市已獲得中央補助的希望之丘山城社區通廊系統建構計畫、中正高架橋護欄及隔音牆改善工程、信四路人行空間改善工程、串聯北北基河濱自行車道計畫─路口穿越號誌標線標誌設置案，已陸續完工並辦理驗收作業。這四項工程總經費約四‧六億元，獲中央補助約三‧八億元。

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