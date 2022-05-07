確診沒收到簡訊？林右昌：多留錯電話

基隆市議員何淑萍（左五）送抗菌清毒噴霧給中興國小學童。 （記者盧賢秀攝）

2022/05/07 05:30

林提醒採檢時 務必確認填寫正確手機號碼

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕近來有很多民眾反映，確診或居家隔離沒有接到簡訊，或是過了很久才收到等各種問題，基隆市長林右昌表示，市府發現有很高比例的電話是錯的，或是留的是市話，他提醒民眾採檢時務必確認填寫手機號碼是正確的。

林右昌指出，市府接到民眾陳情，在處理時，發現有很高比例的電話是錯的，或是沒有留電話，或是留的是市話，進一步發現有的民眾習慣在號碼間加上「－」，或是加上空白鍵，或者是在手機號碼後面再加上家中電話、字跡太潦草導致輸入錯誤，都會導致簡訊發不出去。他希望民眾相互提醒，確保大家都能順利收到通知並回報。

另外，基隆市文化局長陳靜萍昨天到醫院採檢確診，是市府首位確診武漢肺炎的局處首長。

林呼籲母親節做好防疫 珍愛媽媽

明天是母親節，林右昌呼籲民眾在母親節闔家團聚的同時，也別忘了做好個人防疫，他表示，做好防疫就是珍愛媽媽最好的表現！往年母親節他都會跟家人回父母家陪他們吃飯，但今年他和弟弟妹妹商量，考量父母親年紀已大，就不一定要特別在這天回家聚會。

基隆市昨天武漢肺炎確診人數是一四二七例，近日匡列居家隔離或確診居家照護人數激增，通報系統塞車導致生活所需物資以及居家關懷包無法及時送到民眾手上，多位議員昨建議，增加配發各區公所物資及關懷包，在先期給予居隔或確診者相關的協助，來因應目前資訊延滯造成的亂象。

議員護童 送口罩、抗菌消毒噴霧

因疫情關係很多學校停課，母親節活動也停辦，市議員張秉鈞準備了康乃馨與三D口罩，送給中山區國小、幼兒園，讓他們回家祝福媽媽們母親節快樂。

市議員何淑萍則購買了六千瓶抗菌消毒噴霧，送給信義區的各國小和公私立幼兒園，希望他們注意環境清消，多一層防護。

基隆市議員張秉鈞送口罩和康乃馨給國小、幼兒園，讓孩子們祝福媽媽們母親節快樂。（張秉鈞提供）

林右昌提醒，民眾採檢時務必確認填寫手機號碼是正確的。（基隆市政府提供）

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