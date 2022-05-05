送肉變送湯 火鍋店模糊廣告恐涉詐欺

2022/05/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「買一送一」是業者常見的促銷手法，基隆市安樂區有一家火鍋店掛出廣告布條促銷，「外帶一公斤肉五八八元再送一公斤，外帶九折」，有消費者認為很優惠而前往消費，未料送的竟是「一公斤的火鍋湯」，氣的投訴詐欺。店家解釋說，工讀生搞不清楚，正確是一公斤的雞肉捲送一公斤的雞肉捲，再送火鍋湯，已向客人致歉。

有民眾在臉書發文說，這家火鍋店在門口掛著布條寫著：「一公斤肉五八八元再送一公斤，外帶九折」，因為覺得優惠而前往消費，未料付錢後竟然是「一公斤的肉送一公斤的火鍋湯」，她氣罵說，「請問哪個火鍋沒有送湯呢？」

許多民眾紛紛表示「送湯好扯！」批評店家故意標示不清楚、意圖詐欺，還有人說「裝孝維！打著優惠名義卻玩文字遊戲」，要求消保官主動調查。

火鍋店家解釋說，工讀生沒有標示清楚，正確是「一公斤的雞肉捲送一公斤的雞肉捲，再多送火鍋湯」，造成客人誤會深感抱歉。但民眾仍質疑業者一再說謊，因為實際上也沒有贈送雞肉捲。

基隆市府消保官莊惠媛說，促銷布條送一公斤什麼內容沒有寫清楚，容易引起消費糾紛，建議業者標示清楚，以免衍生爭議。

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