基市元旦新制 取締未登記改裝排氣管車輛、電動機車補助每月限1000輛

基隆公益青年電動機車補助，2025年元旦起有新方案。（記者盧賢秀攝）

2024/12/31 16:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕明天就是2025年元旦，基隆市推動多項新政策，包括友善行人第二階段「行人有序」專案，元旦起開始在20處易發生行人事故路段（口）加強宣導、執法，並加強取締未經監理登記的改裝排氣管車輛；公益青年電動機車補助措施，有2種方案更多款式供民眾選擇，每月限量1000輛。

市府友善行人第一階段車輛不停等禮讓行人，已見成效，元旦起推動第二階段「行人有序」政策，行人若違規穿越道路屢勸不聽，也要開罰，今年11月已開始宣導，元旦起勸導執行期，2月3日起強力執法，依違反《道路交通管理處罰條例》對行人開罰500元。

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目前選定重點路段為孝四路南站公車站、南榮路16-1號洗腎中心前、信二路停車場前、信二路基隆醫院前、光明路全聯前、八堵車站前、安一路100巷口、基金一路郵局前、仁一路玉兔橋前及信一路57號前，以及市場人潮穿梭熱點，將加強行人違規穿越道路勸導、取締，違規穿越馬路將罰500元罰鍰。

此外機車排氣管必須經合法檢驗、登記，元旦起將加強稽查取締，未檢驗登記依道路交通安全處罰條例罰900至1800元；若造成噪音將依噪音管制法處罰1800到3600元，最高可罰5400元。

2025年1月1日起基隆公益青年電動機車補助也有新方案，除先前的專案車款方案外，也新增了新購車款專案。專案車款部分，共計有光陽Ionex、中華eMOVING、泓創綠能ZAU及三陽Sym等4家廠商提供6款車型讓民眾選擇，月資費也依往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項。

另外新增有新購車款專案，市政府將不限廠牌，最高6萬元的購車補助金，但不補助電池月資。2項方案從元旦起，每月限量1000輛，超過限量就抽籤。

此外，基隆市政府打算從2025年起，生育獎勵金由現行的每胎2萬元提高到每胎3萬元，市府也已編列經費，但市議會不同意原自治條例改為辦法，因市府必須修法送市議會審議通過後，另外公布實施日期。

基隆友善行人方案，今年將加強行行人有序方案，宣導民眾走行人穿越道。（記者盧賢秀攝）

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