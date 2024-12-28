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    首頁　>　基隆市

    疑師生管教起衝突 家長控基隆某國中老師罵學生是「狗」

    基隆某國中學生家長投訴孩子在學校被老師罵「狗」，示意圖。（記者盧賢秀攝）

    基隆某國中學生家長投訴孩子在學校被老師罵「狗」，示意圖。（記者盧賢秀攝）

    2024/12/28 16:25

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市某國中家長向本報投訴，2名孩子在學校不到1個月之內，接連被2位老師出言辱罵是「狗」，十分氣憤，與學校溝通不歡而散，氣得帶孩子轉學。校方表示，該名代課老師否認有說學生是狗，已主動請辭；教育處表示，對管教言語衝突一事已請學校調查清楚，依程序進行適當處置。

    梁先生指出，2名孩子就讀某國中，其中1子先前被生物老師罵是狗，他向教育處投訴沒下文，沒想到另1個兒子日前因遲到在教室內吃早餐，竟然被健康教育老師趕出教室，還說「不跟狗吵架」，牽拖「有其父必有其子」，兒子不甘心回罵老師「ㄊㄨ頭」。

    日前學校找他協調，他認為老師沒有誠意，氣得帶2個孩子要轉學，他氣憤說，他把孩子送到學校受教育卻被罵「狗」，令人無法接受。

    校方表示，家長先前與另名老師因理論發生肢體衝突，雙方已經和解。日前健康老師是代課老師，教學很認真，學生都很喜歡上他的課，因誤會與學生發生口角，校方與老師溝通，老師否認影射學生是狗，發生口角衝突他願意向家長和學生道歉，沒想到協調當天家長情緒激動，不歡而散，老師後來主動請辭。校方將召開會議調查，並安撫學生情緒。

    教育處表示，已請學校調查清楚依程序進行適當處置，並請學校加強內部宣導落實正向管教，提醒教師面對不當言語時應用適當的教育方式教導。必要時，可以向學生輔導諮商中心或警察局少輔會尋求相關支援協助，落實校園正向管教。

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