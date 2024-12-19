新北捷運汐止東湖線統包工程簽約 拚2032完工

新北捷運汐止東湖線今（19）日舉行統包工程簽約儀式，新北市長侯友宜（中）、新北市捷運局長李政安（左二）與相關工程單位簽署工程契約。（記者黃子暘攝）

2024/12/19 12:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運汐止東湖線今（19）日舉行統包工程簽約儀式，市長侯友宜、捷運工程局長李政安出席。侯友宜表示，汐東線主體工程預計明年3月開工、2032年完工，未來汐東線可串聯審議中的基隆捷運、規劃中的台北市民生線，屆時民眾可一車往返基隆、南港與大稻埕，盼實現「北接基隆、中接台北」願景。

馬來西亞商金務大工程股份有限公司副總裁拿督夏忠泰、東丕營造股份有限公司董事長王銀和及神通資訊科技股份有限公司董事長蘇亮出席簽約。

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侯友宜表示，新北在2020年10月與中央、台北、基隆四首長會議中，主動扛起推動汐東線的重任，汐東線能銜接民生線台北市段與基隆捷運；基隆捷運由新北統籌辦理中，基本設計工程經費已於12月16日提交中央審議，明年通過後可進行工程發包作業，鑑於路幅與道路交通考量，汐東線未來將與基隆捷運系統整合採共用車站及軌道；新北也代辦規劃民生線由汐東延伸通往台北市區，三條路線完工通車後，汐止居民往返基隆、南港與大稻埕更便利。

「要做就是4年。」侯友宜說，2002年就有台北要做汐民線的聲音，豈知這條捷運汐止民眾等了20多年；為使工程順利進行，市府已提前在去年底率先施作要徑工程，排除主體工程施工管線障礙，目前要徑工程實際進度達23.1%，進度超前4.31%，大同路自來水管線遷移將於今年12月底完成，吉林街新設雨水箱涵也有望在汛期前完成箱體結構，未來解決南陽街涵洞淹水沉痾，原6至8米寬的吉林街與福德三路也要拓寬至16米，目前正進行管遷作業及結構施工，盼2026年2月如期完成拓寬，以便主體工程進場。

李政安說明，捷運汐東線總長5.56公里（新北市境內4.75公里，台北市0.81公里），共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站可轉乘台鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基隆捷運。

捷運局補充，汐東線主體工程項目包含土木、建築、機電、水電及環控，採取統包方式辦理能減少施工期程，簽約後將在2025年3月動工，工期約7年。

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