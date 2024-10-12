人夫偷吃還LINE妻子「你無法滿足我本性的需求」 成鐵證判賠20萬

林姓人夫挨告與黃姓「小三」約會、視訊，基隆地院以他傳給妻子的LINE對話，認定林男未負婚姻忠誠義務，判賠妻子20萬元精神慰撫金。（情境照）

2024/10/12 16:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕已婚林姓男子被控與黃姓「小三」常相約出遊、約會、視訊通話，他竟透過手機通訊軟體LINE給妻子：「我不忠於我們的婚姻是事實，你無法滿足我本性的需求也是事實」，林妻憤而提告先生、黃女侵害她配偶權，向2人連帶求償50萬元精神慰撫金。法官認為，林男傳給妻子「不忠」的對話內容，顯未盡夫妻間應互守誠實及互負忠誠的義務。基隆地院判林要賠償妻子台幣20萬元，另因林妻無法舉證黃女侵害她配偶權事證，判黃女不用賠林妻。

林妻起訴指出，她與先生結褵30多年，先生經常性外遇，與黃姓「小三」相約出遊、約會、視訊通話，已逾越朋友關係，破壞她的婚姻生活，提出林透過手機通訊軟體LINE傳給友人：「我的生理需求旺盛，所以你們認知的出軌，我原本是逢場作戲，不帶感情……」，與傳給她：「我不忠於我們的婚姻是事實，你無法滿足我本性的需求也是事實」等對話內容，以林坦承因生理需求旺盛而有不忠於婚姻的事實，提告林、黃2人侵害她配偶權，應連帶賠償她50萬元精神慰撫金。

林抗辯，他透過LINE對話中向友人表示「不忠」於其婚姻，但「不忠」的定義為何，以及他若有「不忠」行為，「不忠」的時間點又是在何時，妻子告他須負舉證責任；黃女則辯稱，她與林男只是朋友關係，與林的通話內容僅請教生活事務，並非男女之情的通話，況林妻提出的照片、行動電話通聯紀錄及通訊軟體LINE對話紀錄，皆無法證明是她，無法證明她與林有親密行為而侵害林妻的配偶權。

法官認為，林傳給妻子的LINE對話：「我不忠於我們的婚姻是事實，你無法滿足我本性的需求也是事實」，可知林男自承其生理需求旺盛而有不忠於婚姻的事實，林明顯未盡夫妻間應互守誠實及互負忠誠義務，破壞他與妻子共同生活的圓滿安全及幸福，違反婚姻契約的義務，侵害妻子配偶權益，情節重大，判林要賠償林妻20萬元。

至於黃女，法官認為，僅憑林妻所提的證據資料，無法證明黃女有為逾越男女正常社交行為，判不用賠林妻。

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