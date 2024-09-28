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    嘆基隆公務員無故調動「管漁船調去管公車」 林右昌：我是陳述事實

    嘆基隆公務員被無故調動、經驗被糟蹋，林右昌（中）強調純粹陳述事實。（記者王榮祥攝）

    嘆基隆公務員被無故調動、經驗被糟蹋，林右昌（中）強調純粹陳述事實。（記者王榮祥攝）

    2024/09/28 17:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨秘書長林右昌日前出席基隆信賴之友會時感嘆，市府近來人事大風吹，許多人被調往非專業領域部門、無故被降調，一輩子經驗被糟蹋，引發議論；他今天強調只是陳述事實，心疼優秀公務員遭遇，沒特別立場或想法。

    林右昌今天出席基隆信賴之友會時感嘆，他8年執政為基隆留下非常積極負責的人才，但近來市府人事大風吹，許多人被調往非專業領域的部門、無故被降調，公務員覺得一輩子經驗被糟蹋了，選擇退休、離開，這是基隆市的損失。

    他進一步提到，本來管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社服，環保局的被調到衛生局去管疾病管制，管體育、體健的被調去管市場，這都是跨局處，完全不同專業調動，類似情況層出不窮，還有短短1個月被調動很多次，這種調動很不合理、打擊公務員士氣、對組織也不利。

    林右昌認為，從城市發展角度，若讓公務員噤聲、不敢講話，甚至多一事不如少一事、不用積極，對城市發展就會帶來停滯，他是心疼優秀公務員，希望基隆更好，沒特別立場想法，純粹陳述事實。

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