疑似不滿前妻離婚前出軌 男子槍傷「小王」釀3傷送辦

計姓男子疑不滿阮姓前妻與李男搞曖昧，今天凌晨夥同蔡姓友人前往一代佳人卡拉OK朝李男開槍洩憤，釀成3傷。 （記者林嘉東攝）

2024/09/25 12:50

首次上稿12:11

更新時間12:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區龍安街一代佳人卡拉OK今（25）日凌晨驚傳槍響。警方獲報後以車追人，於槍擊案發6小時後逮到開槍的計男與蔡姓，與計男的莊姓女友等3人，全案依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

計姓男子疑不滿阮姓前妻與李男搞曖昧，今天凌晨4時許，夥同蔡姓友人分持瓦斯槍、鎮暴槍，前往一代佳人卡拉OK開槍洩憤，打中李男左手掌，傷及在場張姓酒客右臉頰、江姓酒客左大腿；經送醫急救後，均已脫離險境。

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基隆市警一分局南榮路派出所、偵查隊接獲報案趕抵一代佳人卡拉OK，現場血跡斑斑，散落一地小鋼珠（瓦斯槍子彈）、鎮暴槍彈（圓形塑膠子彈）遭槍傷的3人自行就醫，無生命危險。

警方立即組成專案小組全緝兇，上午10時許循線至台北市逮到計男與蔡姓男子，在計男身上起獲1把鎮暴槍與1把瓦斯槍；據指出，計男不滿阮姓前妻在離婚前與李姓男子有染，才開車載著莊姓女友，與蔡姓友人前往阮上班的卡拉OK朝李男開槍洩憤。

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基隆市一代佳人今天凌晨發生槍擊案，警方獲報趕抵現場，現場血跡斑斑，遭槍傷的3人自行就醫，無生命危險。 （記者林嘉東攝）

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