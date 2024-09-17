拆樑團體中秋節勤跑市場 呼籲民眾10月13日投同意罷免

基隆拆樑團體中秋假日到市場及周邊宣傳罷免活動，呼籲民眾10月13日站出來投同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2024/09/17 14:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中秋佳節許多民眾與家人團圓，基隆拆樑團體的志工在中秋休假日，前往仁愛市場、信義市場、安樂市場等地宣傳罷免行動，有些民眾比讚為志工加油。陳姓志工說，拆樑團體資源少，只有利用假日非常努力讓基隆市民聽到看到同意罷免的聲音。

陳姓志工表示，在街頭宣傳的同時，反而更加的有鬥志及信心，因為在網路上絕大部分的基隆人社團都被謝國樑的樁腳所掌控，志工平時上班上課，假日勤跑市場、交通要點，讓市民知道為什麼罷免，讓市民知道基隆市長做得不好，為了基隆未來30年的發展，要站出來投同意罷免票。

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志工指出，謝國樑根本沒有治理一個城市的能力，只會濫用公帑發放煙火，但最基本的公車一直拋錨、長照政策做不好、社福面向全台倒數第一，還有政策反反覆覆，除了Gogoro電動機車一改再改，包括城市半程馬拉松，為了他個人因素改期，引起許多反對聲浪才又恢復如期舉辦。

志工提到，想要的只是一位願意關心市民的市長，原以為這個標準非常的低，沒想到謝國樑除了在鏡頭前面作秀，其他根本沒有一件事做得好。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉呼籲，每一位第二階段連署的民眾只要多拉1票，就可以順利突破25%的門檻；多拉2票，就可以達到10萬票，希望支持的民眾不要放棄希望，相信市民是有能力可以對抗濫用公權力的無能市長。

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國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，民主的價值就是包容不同的聲音，但與其沒有具體的舉證僅憑片面的觀點進而批鬥，呼籲民眾檢視一下在這不到一半的任期中，市府團隊們的努力，如積極的登記東岸商場的產權，維護市民財產避免繼續損失。從全台首創的親子、長輩照護平台，友善行人有效降低20%的事故率，汽機車非法改裝噪音等政策無一不是在關心市民，當市府團隊的努力被曲解為鏡頭前作秀，這是相當偏頗的言論。

基隆拆樑團體中秋假日到市場及周邊宣傳罷免活動，呼籲民眾10月13日站出來投同意罷免。（記者盧賢秀攝）

基隆拆樑團體中秋假日到市場及周邊宣傳罷免活動，呼籲民眾10月13日站出來投同意罷免。（記者盧賢秀攝）

基隆拆樑團體中秋假日到市場及周邊宣傳罷免活動，呼籲民眾10月13日站出來投同意罷免。（記者盧賢秀攝）

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