只因女友手機不給看 軍職男竟把人扛上肩帶回車內判拘40天

基隆地院近日審結，認定王男觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/08/22 13:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從事軍職的王姓男子與劉姓女子原為情侶，兩人於去年7月16日下午到瑞芳區新運動公園福德宮後，王男聽聞女友與他人通話後，醋意大發要求查看手機訊息。劉女不願配合，轉身準備離開時，卻遭男友扛起，帶回車內。民眾聽到求救聲後報警，劉女方能脫身。基隆地院近日審結，認定王男觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金。

檢警調查，王、劉二人原為同居男女朋友，案發當日駕車前往新北市瑞芳區新運動公園福德宮，準備練車，但過程中劉女因回撥駕訓班教練的電話，引起王男不滿，要求查看手機內容。

劉女因不願配合，轉身駕車離去，卻遭男友扛在肩上，帶到車內。路旁民眾聽到求救聲，擔心劉女發生危險，通知警方到場。警方抵達詢問後，方知上情，讓劉女趕緊離開。

劉女向法官表示，因不願意給他查看手機，他就強行搶走，還一直要強迫自己用臉部解鎖。當時有租一輛車停在現場，便想趕緊逃上車，結果就被對方扛在肩膀上，帶進車內，想要逃離卻被拉回。當下沒選擇提告，是因考量男友是職業軍人，剩沒多久就結業，有終生俸，不希望影響其工作，結果對方卻在Dcard上說女友跟駕訓班教練有一腿這種文章，才會對他提告。

王男則向法官承認，當時確實有與女友發生爭執，並將她帶回車內等情形，卻辯稱當天女友說是跟老闆兒子通話，結果進一步追問，才改口稱是駕訓班教練，還說不願談及此事，便要她把手機拿出來看。隨後，印象中她離開時，剛好有車子經過，才趕緊把她抱起來，她不願配合，跪倒在地；因為現場人來人往，很丟臉，才將她抱回車內，好好談談，車門也沒上鎖，結果她沒回答只有一直哭，還對外喊救命，隨後警方就到場了。

法官調查，案發時劉女明確拒絕王男查看手機要求，雙方發生爭執，不可能同意回到男友車上，且民眾發現劉女發出求救才報警處理，可見當時王男是不顧女友反對，強行將人帶回車內。

法官認為，王男搶走手機、強行將人帶回車內等行為，已觸犯強制罪，依法派處拘役40天，得易科罰金4萬元，但王男因至今仍無悔意，故不予以緩刑。

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