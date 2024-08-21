基市藍營議員批綠營操弄東岸商場爭議 罷免謝國樑無正當性

國民黨議員認為罷免理由無正當性，不同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2024/08/21 15:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆東岸商場爭議是公民團體發起罷免市長謝國樑案的導火線，國民黨市議員藍敏煌、俞叄發、郭美秀今召開記者會，指法院和財政部分別駁回東岸商場廠商主張訴求，「市府依法行政，合法沒問題。」指民進黨與罷免團體想藉由操弄「東岸商場OT案」來罷免謝國樑，失去正當性。

藍敏煌說，謝國樑上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET因為沒有得標挾怨報復，讓原本只是一個單純且成功的促參案被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的政治陽謀。

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民團與民進黨質疑謝國樑點交東岸商場的行為是強盜，藍敏煌說，現在法院已明確判決東岸商場為基隆市產，市府團隊依法點交行為並無不法，反而是NET強占市產，侵害市民權益。

俞叁發表示，大日公司以與基隆市府簽的5年OT合約，卻以ROT方式轉租NET長達10年，完成增建的產權理應移交給基隆市府，但前市長林右昌默許這一切發生，決策過程令人匪夷所思。

郭美秀說，市府官司四連勝顯示當初罷免案的理由，即東岸商場爭議完全不存在，罷免案失去其正當性。

藍敏煌指出，罷免案已成定局，呼籲民眾10月3日挺身而出，用不同意罷免來反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮，「民進黨就是市長輸了要重選」。

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