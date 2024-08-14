NET聲請假處分遭駁 基市府稱守護市產連3勝挨批「搞錯重點」

主富公司（NET）針對東岸商場，提出「行政假處分」，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基隆市府發布新聞稿指出，市府守護市民財產，相關訴訟已3連勝；拆樑團體晚間發表聲明，重申基隆市長謝國樑與其市府團隊迄今仍搞錯重點。（記者俞肇福攝）

2024/08/14 00:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕主富公司（NET）針對東岸商場，提出「行政假處分」，遭台灣高等行政法院裁定駁回。基隆市府發布新聞稿指出，市府守護市民財產，相關訴訟已3連勝，可見外界因東岸商場爭議發起政治動作毫無正當性；發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」對此表示，基隆市政府到現在還是搞錯重點。

拆樑團體多次重申，一開始引起基隆人不滿的根本不是產權問題，而是為什麼可以用最低價簽約30年，破門強盜事件則是引起全國注意，成為罷免的導火線，發起罷免連署的公民團體，從來都不是因為「產權屬於市政府」而罷免。

請繼續往下閱讀...

尤其謝國樑最初更在臉書封鎖市民，並且污衊留言者是廠商派來要護產，完全搞錯重點。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉轉述罷免團體的意見，基隆人在乎的是，謝國樑為什麼不守法？為什麼不傾聽民意？為什麼囂張直播口出惡言？從來都跟商場產權無關，市府堅持誤導視聽的理由令人不解。

拆樑團體表示，很遺憾看見謝國樑所帶領的市府團隊將理應保護人民生命財產安全的警察，變成他個人強盜破門的權力使用，如此行為不但沒有下限，事後亦不知反省。

作為地方首長，所作所為本應人民之表率，然而基隆市民卻見證一個公然允許行使暴力，更疑似圖利特定廠商的自私市長，不斷利用大日及主富不同案由的結果，斷章取義，扭曲語意地聲稱「我沒罪」，企圖掩蓋真相。

拆樑團體質疑，基隆市府團隊自始至終仍未澄清所有市民提出的疑問，尤其東岸底標與得標廠商投標金額一字不差，莫非還可以未卜先知？

拆樑團體強調，必須持續提出質疑，謝國樑是否真當人民沒有基本思考判斷能力，將正義公理視若無物。如此違法亂紀、泯滅良心的行為，令人不齒！謝國樑與其團隊，實在沒有資格代表基隆市民，更遑論能為基隆帶來什麼樣的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法