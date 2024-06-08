基隆和平島王爺海上遊江 登錄為基隆民俗無形文化資產

基隆和平島王爺海上遊江登錄為基隆市無形文化資產。（尹德根提供）

2024/06/08 12:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆和平島社靈廟三府王爺海上游江已有百年歷史，且相當特殊，王船不燒不送，是少見可以下水航行的王船，基隆市無形文化資產審會審查通過，將「和平島王爺海上遊江」登錄為基隆民俗無形文化資產，是繼鷄籠中元祭後，基隆市再添1項民俗無形文化資產。

市府文化局表示，鷄籠中元祭是全國第1號的重要民俗無形文化資產，和平島王爺海上遊江則是基隆市級的無形文化資產，今年海上遊江活動7月14日登場，市府將在當天授證。

市府文化局指出，和平島社靈廟三府王爺出巡遶境至少已有百年歷史，深得境內民眾認同，具可追溯歷史脈絡、顯現持續累積與發展軌跡。和平島3里居民持續自主、自發參與。

文史工作者尹德根表示，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民稱「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像隨船漂流到和平島，民眾搭建草屋奉祀。1917年遷到現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺。日治時期就有遊江紀錄，距今已超過百年歷史。

尹德根說，早年社靈廟都在海上遶境，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸，因基隆港航務快速發展，商船增加，1975年一度中斷改成陸上出巡，2010年才恢復海上游江傳統。在廟方與和平島居民高度認同及努力下，成為基隆市無形文化資產。

今年7月14日舉辦海上遊江活動，市府將授予無形文化資產證書，王船率領漁船船隊從正濱漁港出發後遊江，前往深澳漁港、八斗子漁港、基隆港小艇碼頭再返回社靈廟。

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