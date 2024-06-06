基隆網紅行銷預算「突襲」表決通過！議員鄭文婷批：只有國民黨做得出來

國民黨籍的審查會主席何淑萍。（取自基隆市議會影片）

2024/06/06 17:48

〔記者楊心慧、俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨晚（5日）進行追加預算審查會，但觀光及城市行銷處所編列的370萬的行銷預算，引起民進黨多名議員質疑，認為此預算恐與城市行銷預算疊床架屋，且市府對內容無法清楚說明，建議預算應送大會。未料國民黨籍審查會主席何淑萍竟「突襲」動用表決權通過，最終國民黨挾人數優勢，成功護航市長謝國樑預算，引起基隆市議會民進黨議員不滿。

基隆市政府發言人呂謦煒今天傍晚表示，這筆行銷預算，是希望讓多元領域的創作類自媒體、網路意見領袖或串流平台，以不同形式協助在國內外市場行銷基隆，除促進觀光發展，也將打造新穎的基隆城市品牌。

何淑萍今受訪表示，該筆預算經過15人次、多達20次的發言討論，部分議員更多達3次發言，及市府多次的回答，已充分討論，實際上不宜每筆預算均送大會，在無法取得共識下，身為審查會主席必須有取捨，所以才會以表決的方式進行。

基隆市觀光及城市行銷處編列370萬行銷預算，內容包含擴大辦理託播地方文化有關紀錄片及公用頻道推廣宣導業務、辦理多項基隆亮點媒體行銷，規劃KOL原創自媒體、綜藝性頻道及網路串流平台相關作業費用。

民進黨議員吳驊珈認為，此筆預算說明不清，包含如何推廣行銷基隆、可為基隆帶來何種效益等，先前已找前民眾黨發言人楊寶楨擔任基隆政策推廣大使，但也沒有成效與評估，如果有仔細評估效益、有所成效，當然可以花這些錢。

民進黨議員張之豪、無黨籍議員陳冠羽表示，這些預算應送大會讓市長謝國樑親自說明，而非在狀況不明之下直接通過。

民進黨議員張顥瀚表示，已經有許多藝人、網紅擔任城市代言人，甚至推廣大使，過去也編列高達千萬行銷基隆，為何現在還要編列這筆費用邀請KOL，進行所謂的城市觀光行銷，認為根本是疊床架屋，建議保留70萬、刪除300萬。

在場不少國民黨議員、無黨籍議員支持此筆預算，認為該預算對行銷基隆有幫助，應給予通過；何淑萍當下也主張行銷城市300多萬算少，並突然宣布因意見兩極，將現場執行表決，引起現場民進黨議員躁動，何淑萍卻強勢要求議事組清點人數，即刻進行表決，最後以贊成9票、反對6票通過此筆預算。

民進黨議員鄭文婷批評，凡事對市府預算有意見要求送大會討論就會遭到「親謝議員」阻撓，大會主席還突然宣布清點人數、進行表決，讓他們當場傻眼，即便有議員質疑處長還沒回覆，主席仍然一意孤行堅持進行表決，最後就通過這筆預算。

鄭文婷也酸，審查會主席還不如直接下令禁止民進黨議員進入議事廳，這樣還比較像國民黨的作風，騙大家審預算結果是突襲表決，這種事情大概也只有國民黨做得出來。

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