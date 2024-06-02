為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

人行道長青苔滑倒判賠107萬 基市府不服提上訴

林男於人行道滑倒，基隆地院（圖）判基市府賠107萬元。（資料照）

林男於人行道滑倒，基隆地院（圖）判基市府賠107萬元。（資料照）

2024/06/02 16:29

〔記者陳奕劭／基隆報導〕2021年3月10日，基隆市林姓男子行經樂利二街62巷，因路面青苔濕滑，導致後仰滑倒，造成多處受傷。林男控訴基隆市政府疏於維護，要求賠償近200萬元。基隆地方法院法官審理後，判定應付6成責任，基市府應賠償約107萬元。基市府回應，林男滑倒路段非屬市府管轄範圍，已上訴二審裁判。

林男控訴基市府，該地是私設巷道，但長久供公眾使用，已是公共地役性質的既成巷道，市府管理維護有疏失，害自己受傷，要求賠償醫藥費等共193萬27元。

基市府答辯，樂利二街62巷是建商在私有地興建的私有道路和人行道，林男請求國賠無理由，縱認市府應負管理維護責任，林男疏忽未注意路面滑倒，本身也有過失。

基隆地院法官表示，該路雖為私有地，但因借公眾通行已久，屬公有公共設施，管理有欠缺應適用國家賠償法。林男請求國賠依法有據，核算醫療費用損害約178萬3215元，判定市府應付60％過失責任，賠償約106萬9929元。

基市府回應，敗訴關鍵在於法官心證指發生路段為「公用地役關係道路」、「屬市區道路」。但依大法官第400號解釋內文，該路並非公用地役關係道路；另依內政部2007年函釋，「現有巷道非屬市區道路範疇」，地院法官認知應屬錯誤。

基市府說，樂利二街62巷自始至終都不屬市府權管範圍，社區曾在2006年向市府申請協助維護路面，保固期屆滿後，已於2018年3月14日交還社區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
建商突封閉50年巷道 基隆居民跳腳
2024/06/01 21:21

建商突封閉50年巷道 基隆居民跳腳
基隆電動機車預算27.5億 挨批排擠市政
2024/06/01 05:30

基隆電動機車預算27.5億 挨批排擠市政

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
基隆汽修場清晨大火！機油助燃全場付之一炬
2024/06/01 06:53

基隆汽修場清晨大火！機油助燃全場付之一炬
棒球》基隆棒球場改建與滯洪池相衝突？ 議長童子瑋：切莫浪費預算
2024/05/31 16:38

棒球》基隆棒球場改建與滯洪池相衝突？ 議長童子瑋：切莫浪費預算

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播