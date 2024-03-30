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基隆暖暖廢棄冷凍廠氨氣外洩 下週一找漏氣點或移除槽體

臺民冷凍公司廢棄冷凍廠房氨氣外洩，基隆市消防隊員背著空氣呼吸器入內，拴緊所有管路閘門。（記者林嘉東翻攝）

臺民冷凍公司廢棄冷凍廠房氨氣外洩，基隆市消防隊員背著空氣呼吸器入內，拴緊所有管路閘門。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/30 20:05

首次上稿 19:15
更新時間 20:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕臺民冷凍公司位於基隆市暖暖區源遠路的廢棄冷凍廠房今（30）日下午氨氣外洩，消防隊員拴緊廠內儲氣槽體所有管路閘門後仍有氨氣味道，環境部化學物質管理署專家到場監測認定氨氣濃度很低，與廠房負責人達成盡快找到漏氣點或移除槽體等共識後，消防隊員晚間7點半收隊，明天再派員到場警戒。

基隆市消防局今天下午2點左右獲報，臺民冷凍公司廢棄冷凍廠房氨氣外洩，立即出動6部救災車輛、10名消防隊員，大隊長高瓊瑤帶隊趕往時確實聞到氨氣氣味；經檢測氣體濃度，確認外洩氣體是氨氣。

高瓊瑤指出，氨氣會導致呼吸道及黏膜灼傷，為確保消防人員的安全，她與隊員立刻穿戴消防衣帽鞋、背負空氣呼吸器，進入冷凍廠內查看發現，廢棄廠房內共有2個廢棄多年儲槽，逐一拴緊儲槽4個管路閘門，確認沒有人員受傷後，持續查槽體或其他管路接縫處是否還有外洩。

現場仍有氨氣味道飄出，消防隊員在現場拉起封鎖線，並在上風處警戒，防止附近住戶靠近，同時通知環境部化學物質管理署派員協助處理。

環境部環境事故諮詢中心專業技術小組人員下午4點趕抵現場，監測廠房洩漏的氨氣濃度很低，加上廠房離附近住宅有50公尺遠，與廠房負責人達成4月1日（下週一）找廠商盡快找到漏氣點或移除儲氣槽等共識後，消防隊員晚間7點半先行收隊，明天再到警戒。

消防隊員背空氣呼吸器入內拴緊所有管路閘門後，仍有氨氣味道。（記者林嘉東翻攝）

消防隊員背空氣呼吸器入內拴緊所有管路閘門後，仍有氨氣味道。（記者林嘉東翻攝）

臺民冷凍公司暖暖源遠路廢棄冷凍廠房氨氣外洩。（記者林嘉東翻攝）

臺民冷凍公司暖暖源遠路廢棄冷凍廠房氨氣外洩。（記者林嘉東翻攝）

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