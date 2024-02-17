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紫氣東來？ 中國河南化肥工廠氣體外洩 工作人員稱「無毒無害」

中國河南駐馬店市一家化肥工廠，14日被許多民眾目擊煙囪冒出濃濃的紫色煙霧。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

中國河南駐馬店市一家化肥工廠，14日被許多民眾目擊煙囪冒出濃濃的紫色煙霧。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/02/17 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南駐馬店市在大年初五（14日）傳出一起氣體外洩事件，當地許多回家過年的民眾，目擊天空冒出濃濃的紫色煙霧，尋跡後發現源頭來自一家化肥工廠，但工廠員工對外聲稱，這是設備檢修時釋放的「無毒無害」氣體，請民眾不用擔心。事件隨影片曝光至網上後，紫爆畫面和工廠說詞掀起大批網友熱議。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，於本月15日發文指出，中國河南駐馬店市14日有不少民眾拍到當地化肥工廠的煙囪，不斷向外冒出紫色煙霧，且非常擔心是有毒氣體。事後一名自稱工廠員工的人對外回應，表示當天因為設備檢修，將需要置換的氣體放入火櫃中燃燒，釋放的氣體為「無毒無害」，請民眾不用擔心。

影片曝光後，引起大批網友議論，不少人紛紛吐槽，「傳說中的紫爆！真香」、「日照香爐生紫煙，粉紅吸此可成仙」、「紫氣東來，都是祥瑞，習主席趕緊登個基吧！」、「無毒無害，變紫色，怎麽不說是工廠放煙花了」、「是否有毒有害，只要讓相關領導在那裡站10分鐘便知，不許戴任何面具或口罩」、「拿個花花綠綠的蘑菇，給那聲稱無害的人吃，如果他吃了沒事，就相信他說的。」

另有人以科學知識指出，「學過化學的都知道，有色氣體基本都有毒」、「化肥廠加上紫色蒸汽應該是高錳酸鉀，算不上有毒，但吸進人體絕對不好」、「紫色氣體通常與鉛的化合物相關，例如三氧化二鉛（PbO2）。當鉛化合物燃燒時，可能會產生帶有紫色的氣體。鉛及其化合物對人體非常有害，吸入或接觸可導致一系列健康問題，包括神經系統損害、腎功能障礙、生殖系統問題等。」

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