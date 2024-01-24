基隆市警察局9巨頭一個月內8人異動 3人升官回「娘家」服務

基隆市警察局9大主官管1月間有8名異動，其中有3人回「娘家」服務。（記者吳昇儒攝）

2024/01/24 23:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署1月份陸續發布兩波人事異動，基隆市警察局長、副局長、主任祕書及督察長與4個分局的分局長共8人全部異動，僅副局長李青泉留任。這次異動，共有3名曾在基隆服務過的主官回「娘家」服務，分別是新任副局長江麗芬、督察長林鼎鈞及第一分局分局長林詔徹。

曾任基隆市警察局第二分局分局長江麗芬於第一波人事異動中，從雲林縣警察局副局長調陞至基隆市警察局；曾任第三分局分局長林鼎鈞於去年2月陞任新竹縣警察局主任祕書後，不到一年的時間，回到基隆市警察局接掌督察業務擔任督察長；曾任基隆市警察局第一分局副分局長的林詔徹這次也回到一分局擔任分局首長職務。

原一分局分局長林文煜因表現優異，獲原地拔擢接任主任祕書職缺，而原三分局分局長楊宗昆則從較重分局陞任到繁重的第二分局擔任分局長；最資深的第四分局分局長廖修鴻則因受到年紀限制影響，將轉任國道公路警察局大隊長職務。

知情人士則指出，原督察長陳啟明及二分局分局長張澤銘，此波被調整到較後面的職務，其實在署長黃明昭17日到基隆監交時，就聽得出端倪。

黃署長於交接典禮中，特別提及基隆市出現兩件嚴重的風紀問題，一是督察科風紀股長范師維涉嫌酒駕肇事，二則是第二分局一名基層幹部涉入毒品案件，而第二波的派令中，正好是擔任主管的陳、張二人升官路較不順遂。

據了解，此次異動人事中，讓同仁最不捨的就是分局長廖修鴻及督察長陳啟明，因為兩人均待人和善，且非常體恤下屬，頗受同仁喜愛。專業單位部分，交通隊副隊長吳誌權也將陞任澎湖縣警察局望安分局長，同樣讓同仁依依不捨。

基隆市警察局副局長李青泉（左）是這次9大主官、管中唯一未異動的副局長。（記者吳昇儒攝）

署長黃明昭本月17日進行基隆市警察局長監交時，曾提及近期兩起風紀案件。（記者吳昇儒攝）

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