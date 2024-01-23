賴清德：拚經濟盼台灣成為世界日不落國

賴清德強調未來要好好拚經濟，讓台灣企業成為世界日不落國。（民眾提供）

2024/01/23 17:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴今天下午在基隆柯達飯店舉行感恩便當會，他感謝投票支持他們的人，沒有支持他們的人也心存感激。賴清德說，未來會好好拚經濟，重視人民生活，希望台灣經濟成為世界日不落國，台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，無論太陽從哪邊升起都可以照到台灣的企業。

賴清德與蕭美琴今天下午抵達基隆，他感謝投票支持他們的人，一張選票一世情，他們會在對的路上好好努力打拚，對於不支持他們的人也心存感激，提醒他們還有不足的地方要檢討改進，讓社會和諧、國家進步。

他和蕭美琴會好好合作、團結，守護國家、主權不退讓，堅持不接受九二共識，確保主權和人民生活。

此外，賴清德承諾未來要好好拚經濟，民以食為天，執政者要重視人民生活，他將和行政院、立法院好好努力顧人民飯碗，希望台灣經濟上成為世界日不落國，讓台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，不論太陽從什麼地方、什麼時候升起，都能照到台灣的企業。

因此，將改善台灣投資環境、和世界各國簽訂區區域經濟，和世界主要國家加強經貿關係會越來越多，在此大戰略下，要壯大企業和科技產業，並照顧中小企業，支持地方創生產業，好好執行經濟產業發展，照顧基層生活。

賴清德說，他還是台灣隊的隊長，台灣隊沒有解散，Team twain挺台灣不只是為選舉而已，當選後要共同合作建設國家。

民進黨總統當選人賴清德今天下午在基隆舉辦感恩便當會，感謝所有支持他的人。（民眾提供）

民進黨總統當選人賴清德今天下午在基隆舉辦感恩便當會，感謝所有支持他的人。（民眾提供）

民進黨總統當選人賴清德今天下午在基隆舉辦感恩便當會，感謝所有支持他的人。（民眾提供）

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