當選首日接見日台交流協會會長 賴清德：共同見證台灣民主成就

正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今在民進黨中央黨部接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。（民進黨提供）

2024/01/14 13:10

〔記者陳昀／台北報導〕正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今在民進黨中央黨部接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，賴清德表示，歡迎大橋一行來台見證台灣的民主成就、凸顯台日深厚友誼，期盼雙方在各領域展開更多交流，具體提升多元合作關係；大橋也說，日本期待與台灣未來政府持續提升合作交流。

賴清德與大橋光夫一見面先深深擁抱彼此，賴清德表示，感謝大橋光夫代表日本專程來台表達祝賀，在這次總統立委選舉共同見證台灣的民主成就，凸顯台日的深厚友誼，雙方常在患難見真情，他也要特別向日本石川縣能登半島大地震表達哀悼與慰問之意。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，台日關心區域和平與穩定，也共享民主等普世價值，日本是台灣非常緊密的民主夥伴，期待雙方未來能在經貿連結、淨零轉型、創新繁榮等領域展開更多交流，具體提升多元合作關係。

最終，賴清德再次感謝大橋光夫與日本政府的祝福，尤其是在第一時間就派團祝賀，他將銘記在心，期待再邀請大橋光夫參與5月20日的就職典禮，再度見證台灣的民主歷程。

大橋光夫向賴清德表達當選祝福，並表示，日本外務大臣上川陽子第一時間為台灣順利進行民主選舉及賴清德勝選表達恭賀；大橋光夫提到，特別感謝台灣人民對日本能登半島災情的關懷，日本人民了解台日關係的重要性，日本也期待與未來政府持續提升與台灣的合作交流。

正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今在民進黨中央黨部接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。（民進黨提供）

正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今在民進黨中央黨部接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。（民進黨提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法