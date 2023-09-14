無黨籍基隆立委參選人王醒之 籲基市府公布營養午餐雞蛋來源

基隆市無黨籍立委參選人王醒之今天要求市府說明營養午餐雞蛋來源，基隆市政府教育處長劉美蘭受訪時指出，基隆市各校營養午餐所使用的蛋品，均以法令規定使用國產溯源食材。 （記者俞肇福攝）

2023/09/14 16:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕進口雞蛋近日來風波不斷，無黨籍基隆市立法委員參選人王醒之今天（14日）呼籲，基隆市政府公開說明學校營養午餐的蛋品食材來源，讓民眾能夠安心，也維護學童健康。基隆市政府教育處長劉美蘭受訪時指出，基隆市各校營養午餐所使用的蛋品，均以法令規定使用國產溯源食材。

王醒之表示，今年8月進口蛋違規使用抗生素，以及近日爆出巴西進口雞蛋效期誤標，都造成民眾疑慮。雖說農業部已要求全面下架雞蛋，食藥署也強調嚴加查驗，然而，全國學生營養午餐所使用的蛋品來源與食安把關機制更應該清楚說明。

王醒之說，台北、桃園、台中、台南、高雄等5個直轄市之教育局，在事發後都已公開強調營養午餐使用蛋品，需依可溯源食材補助和符合午餐契約的規範、選用國產食材，否則將以違規處理。

王醒之指出，基隆市到目前為止，還沒有針對雞蛋問題，發出明確的聲明，或是實施相關措施。他呼籲，基隆市政府教育處應儘速公開說明，市內各級學校營養午餐所採用蛋品來源與食安把關機制，以維護基隆市學童健康。

對於王醒之的質疑，劉美蘭表示，基隆市各級學校營養午餐，從2020年起，全品項一律使用國產可溯源食材，並於合約中簽訂雞蛋須使用可溯源食材，以利追查國產雞蛋溯源流向。

劉美蘭說，目前基隆市各級學校營養午餐每天所使用雞蛋，都可以在蛋殼上看到逐顆噴印國產可溯源號碼，以確保食材可以溯源，也確保學生的健康及食品安全。

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