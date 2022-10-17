基隆暖暖土石流 蔡適應：先防災再救災 盡速還民眾正常生活
2022/10/17 19:50
〔記者俞肇福／基隆報導〕尼莎颱風帶來的豪大雨造成基隆暖暖、七堵山區土石流災情，立法委員蔡適應今天（17日）下午辦理暖暖街281巷受災戶會勘，商討對策；蔡適應表示，市府將請廠商先行覆蓋帆布於建物旁的邊坡，避免大雨沖刷土石流繼續滑落，防止災情擴大，等雨勢停止後，再來進行搶災作業，盡速還給民眾正常生活。
蔡適應指出，他今天請水土保持局找來大地工程技師，提供專業意見給基隆市政府進行搶災，他也向受災戶說明目前的進度，特別是這2日基隆有多處山區產業道路受災，這個部份他也會來召集會勘，持續協調各單位來幫助災後重建工作。
蔡適應今天下午召集農委會水土保持局、國防部陸軍司令部、基隆市政府產業發展處、暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興、市議員王醒之、連恩典，前往暖暖街281巷受災戶勘災，由於2日的大雨集中在暖暖和七堵山區，土石泥流的災情傳出後，蔡適應隨即聯繫林務局、水土保持局、第十河川局、國有財產署等單位。
蔡適應說到，大地工程技師提供建議，災害現場的上方，還有許多水源持續滲漏下來，必須先將水流截斷，才能進行下方的搶災，現場已先用大型帆布遮擋水源進入，等雨勢變小、大地技師會先將引流水道做好，軍方會儘速來清理下方土石，讓住戶可以早點回到家園。
另外，蔡適應表示，基隆還有多處的土石坍方，包含七堵區華新一路的產業道路、六堵華納社區旁的基隆河堤，他這幾天都會找中央單位來協調搶災和災後重建工程。