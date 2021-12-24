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    首頁　>　基隆市

    基隆教孝街美的世界社區加裝配水池卻缺水 住戶暴怒

    信義區美的世界社區最近10天水壓不穩無水可用。（記者盧賢秀攝）

    信義區美的世界社區最近10天水壓不穩無水可用。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/24 19:54

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市教孝街美的世界社區，設置了100噸的配水池，3年前也汰換管線，但水壓卻不足，最近10幾天自來水無法送到3樓水塔，馬達空轉，住戶必須提水，年長者受不了，住了30幾年從沒有停水那麼久，氣爆了，市議員何淑萍邀水公司勘查，水公司將針對該區域全面性檢測，找出問題改善。

    何淑萍與水公司一區處副處長李基城會勘，為什麼沒水可用，孝賢里長莊榮清和住戶們怒氣沖沖。

    住戶說，在這裡住了30幾年了，以前停水停1、2天，大部分住戶都裝有水塔用水沒問題，現在社區附近已經蓋了100噸的配水池，水公司3年前也汰換了水管，卻反而停水，從12月12日以後水壓很低，送水只送到1樓，水無法上到3樓，住戶提水才能解決民生問曾，實在受不了。

    住戶指出，有時連加壓馬達也空轉，容易壞掉，有些加戶受不了就裝馬達，1個要1萬元，讓住戶不解的是，為什麼建了配水池之後反而壓力不足沒水用呢？議員何淑萍要求水公司是不是找更高的地點興建新的配水池？對於住戶壓力不足沒水用的問題儘速改善。

    水公司副處長李基城說，興建配水池是讓社區供水較穩定，近年附近新社區增加，用水也增加，如果壓力太大，住戶較老舊的管線會承受不了破管，會針對社區區塊全面性檢測管線，找出問題癥結點改善。

    市議員何淑萍（中）邀水公司人員勘查，停水住戶憤怒。（記者盧賢秀攝）

    市議員何淑萍（中）邀水公司人員勘查，停水住戶憤怒。（記者盧賢秀攝）

    住戶沒水可用怒氣沖沖。（記者盧賢秀攝）

    住戶沒水可用怒氣沖沖。（記者盧賢秀攝）

    自來水無法上達水塔，住戶只得加裝馬達。（記者盧賢秀攝）

    自來水無法上達水塔，住戶只得加裝馬達。（記者盧賢秀攝）

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