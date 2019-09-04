侯友宜怨中央忽略汐止 林右昌：基隆輕軌和汐民線不衝突

2019-09-04 17:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市長侯友宜抱怨捷運汐止民生線卡關，認為中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止需求。基隆市長林右昌則說，基隆輕軌和汐止民生線並不衝突，行政院長蘇貞昌當過台北縣長，不會厚此薄彼，趕快按計畫期程推動基隆輕軌，對北北基3市絕對是好事，對基隆和汐止的交通改善和產業發展都有幫助。

台北市長柯文哲今年5月在市議會答詢認為民生汐止線是「盲腸」，台北市不會優先推動。新北市長侯友宜今天對這條捷運卡關多年有所抱怨，認為中央只看到基隆要蓋輕軌，忽略汐止需求，還說要提早1年做南港汐止段。

基隆市長林右昌說，台北市和新北市對汐止民生線有不同意見，他不予置評，蘇院長也當過台北縣長，非常瞭解汐止地方民眾的需要，中央會看到基隆輕軌捷運的建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求，不會厚此薄彼。

林右昌說，基隆輕軌捷運可行性評估已經通過了，9月就進行綜合性規劃，同時做環評，是前瞻計畫軌道建設中最順利的。基隆輕軌運量介於輕運量的上限、中運量的下限，1小時10到12班車，當然會對基隆和汐止的交通改善產生和產業發展有助益，趕快完成基隆輕軌，對北北基都有正面的好處。

此外，規劃中的北五堵研發新鎮，在基隆汐止間，也有完整區域交通改善方案，未來可透過基隆輕軌到南港銜接高鐵，比鴻海到板橋高鐵站還快，效益更高。

林右昌表示，他跟侯市長都是很努力的人，要一起加油合作，創造基隆新北發展共榮！

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