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    16家著名飯店餐廳 搶攻年菜市場

    迎接春節九天連假，高雄各大飯店推出多樣年菜。（觀光局提供）

    迎接春節九天連假，高雄各大飯店推出多樣年菜。（觀光局提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接春節九天連假，高雄各大飯店推出多樣年菜、搶攻圍爐宴市場，預訂狀況都比往年踴躍，觀光局特別蒐集十六家年菜佳餚名單。

    觀光局長高閔琳表示，年菜外帶成為現代家庭的熱門選擇，十六家著名飯店餐廳搶得年菜市場先機，紛推出各式團聚年菜及外帶優惠，搶攻年菜經濟，菜色包括中式、日式、泰式、素食等，選擇多樣化。

    飯店業者表示，今年預訂狀況都比往年踴躍，圍爐宴預訂達八成以上，年菜外帶更是夯。高雄福華飯店年菜外賣超過五十道料理，主打當日現做的常溫年菜；高雄日航酒店桃泉中餐廳推出「豐韻年菜組」，新派粵菜全套五道，六人份九八八八元。

    林皇宮也為喜歡在家圍爐民眾，推出金蛇獻瑞年菜外帶，含四道開胃前菜加六道年節主菜，預購優惠價一二八○○元（六至八人份）；寒軒國際飯店六人份年菜團圓套餐售八六八八元。

    其他如義大皇家酒店推出「年菜外帶」專案，明年一月十五日前預訂，可享早鳥九折優惠；麗尊酒店限時提供早鳥優惠及無限暢飲服務；高雄翰品酒店六人份年菜組合，預訂享贈品龍虎斑XO醬及早鳥優惠；漢來飯店則是宅配年菜早鳥起價七九折等。

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