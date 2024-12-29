《高雄》高雄站雲朵天棚啟用 卓揆:全國最美

行政院長卓榮泰（右五）與高雄市長陳其邁（左五）、交通部長陳世凱（右四）共同剪綵，並命名雲朵天棚廣場為「高雄綠之丘」。（記者李惠洲攝）

2024/12/29 05:30

地下廣場成圓 天棚上方植栽31.5萬株 串接兩側綠園道 2700片雲朵成為城市新地標

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站昨啟用雲朵天棚、成圓地下廣場，宣告第四代高雄車站全新亮相；行政院長卓榮泰形容這是全台最美車站，跟世界各大都市相較毫不遜色。

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交通部鐵道局昨舉辦「高雄新車站廣場成圓與天棚啟用典禮」，由行政院長卓榮泰主持，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成、鐵道局長楊正君，多位立法委員與高市議員、里長共同見證歷史一刻。

市長、議長感謝鐵道局20餘年付出

卓榮泰稱讚高雄近年都市治理及城市改造成果，交通部團隊有幸參與其中，並形容昨天啟用的天棚、地下廣場，成就高雄車站為全台最美、最宏觀的車站，與全世界一流車站相比毫不遜色！

高雄市長陳其邁、議長康裕成都感謝鐵道局團隊歷經廿餘年的付出，陳其邁並建議中央地方繼續合作，共同推動高雄車站周邊大都更計畫及立體連通。

雲朵天棚國內最大無柱設計拱頂桁架

交通部長陳世凱感謝鐵道局團隊這幾年辛苦打拚，及鄉親在施工期間的支持與包容，立委李昆澤感謝每位立委在過程中的協助。

鐵道局說明，二○一八年高雄鐵路地下化啟用，開放U1層中央圓形廣場南側部分區域，繼續進行第二階段天棚、商業大樓、旅館大樓等工程，昨廣場南北半邊成圓、雲朵天棚也正式開放。

雲朵天棚是國內車站最大無柱設計拱頂桁架，東西向跨距六七七公尺、南北向跨距三四○公尺，由七十九支造型各異花柱支撐。

天棚上佔地一萬七千五百平方公尺，栽植台灣原生種植物約卅一萬五千餘株，除了有「高雄綠之丘」，並串接車站兩側綠園道，可騎乘自行車；天棚下提供車站遮蔭與採光，兩千七百片雲朵更成為城市新地標。地下圓形廣場則是搭乘台鐵、高雄捷運的平台，後續除提供優質車站轉乘與休憩空間，可規劃商業活動或表演舞台，等待高鐵加入。

台鐵高雄新車站地下廣場成圓，上方佈滿2700片雲朵，場面壯觀。（記者李惠洲攝）

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