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    首頁　>　高雄市

    冬日遊樂園 「吉伊卡哇」降臨愛河灣

    「2025高雄冬日遊樂園」於愛河灣舉行。（高市觀光局提供）

    「2025高雄冬日遊樂園」於愛河灣舉行。（高市觀光局提供）

    2024/12/14 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年初以「黃色小鴨」為主題，舉辦冬日遊樂園高雄燈會活動，引發全國的黃色風潮，各界期待明年會選擇哪個角色IP（智慧財產權角色）再現愛河灣，高市府昨天揭曉，將由最軟萌的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄，傳達「微幸福的生活感」。

    燈會期間 迎接全國遊客造訪

    市長陳其邁表示，明年一月廿五日至二月十六日，「二○二五高雄冬日遊樂園」展演主題，特別邀請來自日本的「吉伊卡哇」，於愛河灣盛大登場，歡迎全國民眾於燈會期間再度造訪高雄，體驗高雄冬日的觀光魅力。

    療癒、可愛 傳達微幸福生活感

    觀光局指出，市府今年初邀請「黃色小鴨」到愛河灣展出，讓全國民眾看見高雄十年來的城市蛻變，市府今年也獲得「年度卓越城市獎」及再次蟬聯「永續幸福城市第一」，是對市府團隊施政努力的肯定，相信「吉伊卡哇」活動內容會超越今年初的黃色小鴨，讓大家再次驚豔高雄的城市活力。

    引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇」，提供療癒和可愛的意象，傳遞面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」；這次市府擇定做為二○二五高雄燈會角色IP，傳達「微幸福的生活感」，為近年高雄城市轉型的努力做最好註解。

    觀光局指出，「二○二五高雄冬日遊樂園」將在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，可望再掀起全國熱潮。

    「2025高雄冬日遊樂園」，請來日本的「吉伊卡哇」。（高市觀光局提供）

    「2025高雄冬日遊樂園」，請來日本的「吉伊卡哇」。（高市觀光局提供）

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