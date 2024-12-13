三民豐裕里「貓樂融融」耶誕樹 14日點燈

三民區豐裕里里長謝錫元以木板和彩繪，打造獨一無二的萌貓耶誕樹。（記者許麗娟攝）

2024/12/13 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區豐裕里「街角的貓們」戶外裝置藝術展上月底落幕，藝術家里長謝錫元近日又以木板彩繪打造了獨一無二的「貓樂融融」耶誕樹，將於十四日晚上點燈，市長陳其邁親手彩繪的模型貓，將跟著耶誕樹裝置亮相展出。

里長木板彩繪19隻萌貓

謝錫元表示，「街角的貓們」裝置藝術展吸引大咖政治人物，包括副總統蕭美琴、立委李昆澤、邱議瑩、柯志恩及議長康裕成、議員湯詠瑜、黃香菽等協助創作，每天都有民眾到社區內「找貓」。

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在耶誕節前夕，謝錫元創造了「貓樂融融」耶誕樹，而之前預告「街角的貓們」第十七號「謎樣」的作品，答案揭曉就是陳其邁的創作，彩繪的點點圖案像是「大港開唱」的標誌。

陳其邁親手畫模型貓 將亮相

謝錫元說，陳其邁的作品目前現蹤中華橫路一一一之一五號，將會隨時移動到豐裕里各處，且會越來越近距離，就等大家一起展開尋貓大作戰。

「貓樂融融」耶誕樹是由十九隻不同萌樣的彩繪貓以木板打造而成，預計於十四日晚上七點在中和街中仁街口的三角公園舉辦點燈音樂會，謝錫元透露，除了耶誕樹和周邊燈飾，當晚將會有里民拿著電子小燭燈一同點亮公園，同時有音樂劇和歌唱演出。

此外，三民區德西里中都榕樹公園在二十日下午四點，也將舉辦「老榕重生慶耶誕」活動，除音樂演出，亦有打卡送百元美食券活動，限量一千張。

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