風災後上班課 高雄水電幾全恢復

台電人員總動員，徹夜在停電區搶修。（台電提供）

2024/10/07 05:30

樹倒2577件完成處理 70校清理修復 通學步道搶通

〔記者王榮祥、黃良傑、洪定宏、劉禹慶／綜合報導〕高雄市長陳其邁要求三天恢復市容，昨最後一天，經市府團隊、台電與水公司等單位，及許多社區社團協力下，災情數據陸續歸零，交通、水電幾乎恢復，迎接第一個上班上學日。

山陀兒掃過 停電最多達21萬戶

市府統計至昨日晚間十點，山陀兒颱風導致停電戶數還有三○七戶（最多時逾廿一萬戶），停水戶已全部恢復供水；路樹災情受理二五七七件、廣告招牌災情受理四七七件，全部處理告一段落。

大寮里斷電3天 里長挨罵想辭職

其中大寮區大寮里大約一千戶斷電三天，儘管台電全力搶修，里長蕭清翔四處奔波，仍遭少數里民以三字經辱罵，讓他心灰意冷，揚言辭職，昨天里內斷電戶已全部復電。

昨天國軍繼續支援一千二百餘人次兵力、車輛機具一百五十輛次，讓市容更快恢復。

教育統計，全市一九七所學校嚴重受災，包括教室、辦公廳舍及校樹，統計災損約一．五億元，經幾天搶修，完成七十所學校校園清理與設施修復，昨全力移除一二七所校園內傾倒樹木，檢修教室廳舍並整理環境，昨完成通學步道搶通。

教育局強調將隨時監控復原狀況，並以安全為考量，要求校園設施和環境須符合安全，讓師生返回校園；根據目前評估，各級學校均將於七日恢復正常上、放學，對於少數復原較慢的學校，教育局將持續督導跟進，並適時提供訊息給家長和師生掌握。

國軍1200人力、全台50團隊支援

為了不影響學生就學權益，不分黨派，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市與台南市，多達五十組工程支援團隊進駐高市，協助通學步道的障礙排除和清理，迅速加速復原進度。

教育局表示，學校老師、家長志工全力動員復原，也有老師帶領孩子投入救災，一起到學校清理斷樹，意外成親子活動；目前包括通學步道仍持續清理，並加速傾倒樹木移除。

澎湖鳥嶼海底水管破裂 緊急修好

澎湖南海將軍、北海鳥嶼海底管線破裂漏水，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所緊急關閉供水端管線制水閥，颱風過後派員潛水維修，其中情況最危急的鳥嶼經過搶修後，已恢復正常供水。

高市府相關局處昨持續動員處理傾倒樹木。（記者王榮祥攝）

高市拚7日各學校正常上放學！127所學校斷樹持續清理中，還有小朋友陪教職父母一起投入救災行列。（記者黃良傑攝）

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