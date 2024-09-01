（高雄）大崗山蜂蜜節、甲仙芋筍節 登場

超大隻「偶泥」貓咪現身甲仙大橋，替甲仙芋筍節活動增添趣味。（高市府提供）

2024/09/01 05:30

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕高雄大崗山龍眼蜂蜜文化節和甲仙芋筍節昨登場，高雄市長陳其邁到場力挺蜂農和芋、筍農，陳其邁說，高雄出產的農產品都是首屈一指的好貨，特別是高品質的大崗山龍眼蜂蜜更是限量供應，購買時手速要快、不要猶豫，買到賺到。

陳其邁昨天上午先前往大崗山風景區如意公園參加蜂蜜文化節，並主持他親筆簽名的特等蜂蜜競標，經過現場出價，由高雄市農會常務監事楊榮南以一萬元得標。

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陳其邁表示，週末兩天舉辦的大崗山龍眼蜂蜜文化節由岡山、田寮、阿蓮農會輪流主辦，已邁入第廿四屆，近年因為極端氣候，龍眼開花率低，蜂蜜產量銳減，更顯現龍眼蜜的稀缺珍貴；高雄首選評鑑龍眼蜂蜜曾榮獲食品級米其林iTQi風味絕佳獎二星肯定，提醒民眾購買時不要猶豫。

陳其邁下午趕往甲仙參加芋筍節，現場布置超大的偶泥充氣公仔，活動會場除了新鮮美味的鮮筍、芋頭外，現場還有甲仙在地美食與文創攤位。

牛結節疹防疫 高雄養牛場加強消毒

此外，時隔四年，牛結節疹再度現蹤金門，高市有七六一七頭牛隻，高雄農業局動保處啟動應變機制，除了各養牛場發放消毒水，加強環境清潔消毒，並要求養牛場懸掛捕蚊燈，防範蚊蠅傳播，提醒養牛戶避免去中國、金門等疫場，全力防堵疫情發生。

大崗山龍眼蜂蜜文化節週末在如意公園登場，展售高品質農產。（記者李惠洲攝）

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