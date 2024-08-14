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    首頁　>　高雄市

    《高雄市長初選》綠營5搶1 陳其邁：更多選擇是好事

    2024/08/14 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前勞動部長許銘春表態投入民進黨高雄市長初選，形成五搶一，綠營基層擔憂因初選激烈，導致大選失和；對此，市長陳其邁昨受訪認為「不會」，強調這幾位在很多場合都互誇對方，值得鼓勵。

    許銘春有意投入民進黨高雄市長初選，計畫在近日對外正式說明，加上先前表態的賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等四名立委，許銘春加入後，將形成自家人五搶一局面。

    對於許銘春投入初選，高雄市長陳其邁昨天受訪表示，好的人才願意為這座城市努力付出，都是值得鼓勵，許銘春在勞動部任內及高雄市服務期間，認真、用心大家看得到，好的人才都鼓勵，「有更多人才願意出來為高雄市付出，在民主機制下，相信市民也會用智慧決定好的人選，鼓勵她加油」 。

    媒體再問，目前已是五搶一，是否擔心初選廝殺激烈，會導致大選失和。陳其邁回說「不會啦！」選舉是民主程序，愈民主讓市民有更多選擇，這是好的事情，初選除了政策、過去從政表現，風度也很重要。

    陳其邁強調，初選過後，還是要和不同政黨競爭，黨內大家要有好交情，「這幾位到目前表現都不錯，很多場合都互誇對方，值得鼓勵」 。

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