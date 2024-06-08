集結逾60家品牌 「法國生活節」駁二登場

大義公園設置奧運吉祥物Phryge，讓民眾拍照打卡。（高市府提供）

2024/06/08 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午連假到來，高雄不僅有愛河划龍舟賽，駁二還首度舉辦「法國生活節在高雄」，把法式浪漫搬來高雄適合闔家一遊。

大義公園設奧運吉祥物Phryge

法國生活節昨天（七日）傍晚起至九日，於駁二登場，市長陳其邁、法國在台協會主任龍燁、台灣法國人協會會長Dominique Levy、駐法國台北代表處大使吳志中等人，均參加開幕典禮。

陳其邁表示，三天活動集結超過六十家法式主題品牌、文化體驗區，法國藝術家更帶來精彩演出；響應巴黎奧運，大義公園也設置奧運吉祥物Phryge，讓民眾拍照打卡。

法式音樂劇演員、爵士女伶演出

多位台灣及法國網紅、法式音樂劇演員、爵士女伶等，也將法式浪漫搬來高雄。法式音樂劇演員John Eyzen將於今（八日）晚帶來精采演出；台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅，連續兩天帶來渾厚富饒的爵士美聲；法國新秀兩人樂團KESSADA，則以電子城市搖滾點亮駁二的絢麗夜晚。

端午國際龍舟賽 連3天競技

此外，高雄愛河端午國際龍舟賽將於今（八日）到十日登場，除了精彩賽事，還有全台六支職業球團啦啦隊應援相挺，另有紙風車劇團、氣墊遊具、特色市集、水上活動體驗表演秀等，歡迎市民一起到愛河共度端午佳節。

高雄市議會龍舟隊也加緊操練，由議長康裕成領軍，十日將與市府隊、美國在台協會高雄分處「AITK」隊、日台交流協會高雄事務所「絆」隊，一決勝負。

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