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輻射檢測公司省成本 害員工吸收過量輻射死亡

前立委洪慈庸曾於2019年時指控弘霖公司以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章。（資料照）

前立委洪慈庸曾於2019年時指控弘霖公司以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章。（資料照）

2024/07/30 12:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕弘霖工程檢驗公司為了節省成本、逃避職災責任，竟以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章，導致他們無法得知接受到輻射的劑量，其中一名吳姓檢測師罹患白血病過世，家屬提告要求撤查真相，雄檢查出，弘霖公司確實偽造不實紀錄害死員工，偵結後依過失致死罪起訴陳姓公司負責人。

2019年4月，前立委洪慈庸開記者會指控，弘霖工程檢驗公司在半年內，竟有4位游離輻射作業員罹癌，其中3人已病逝，皆是青壯年，且該公司為了節省成本、逃避職災責任，還以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章，導致他們無法得知接受到輻射的劑量。

其中一位吳姓檢測師於2008年到職，2019年3月罹患急性白血病死亡，家屬不滿提告討公道；雄檢偵查時，發現原能會有規定，從事輻射作業時應確實配戴人員劑量佩章，佩章則每月送至原能會認證的檢測單位，確認個別員工執行檢測工作期間所接收的輻射劑量，確保監測工作人員輻射曝露劑量是否在容許範圍，以避免吸收過量輻射量導致生命、身體產生危害。

而弘霖公司為了節省成本，竟於2008年3月起，指使檢測師檢驗時不要配戴佩章，讓佩章無法吸收到工作人員實際工作時所接收到輻射劑量，只要佩章的幅射沒有超量，檢測師就可以一直工作，完全不顧及他們身體早已吸收到超量的輻射量，最後導致吳姓員工罹病身亡。

雄檢傳喚公司陳姓負責人到案說明時，陳男因中風無法到庭，雄檢另根據相關證人供詞，確認公司每月都會偽造不實的佩章送驗，因此偵結後依過失致死罪起訴陳姓負責人。

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