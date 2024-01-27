全國最夯旗山老街 將啟動環境改造

高雄市長陳其邁視察旗山老街，並宣布投入一．三億元整建並擴建停車空間。（高市府提供）

2024/01/27 05:30

擬投入1.3億 整修建築、闢建停車空間 完善整體街景及交通機能

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山老街去年一至九月共吸引六百一十三萬人次造訪，勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街第一名，但因老街附近停車空間不足，高雄市長陳其邁宣布將投入一．三億元，整修老街建築及改善停車空間等商圈硬體環境，歡迎大家多到旗山走走，感受蕉城文化建築之美。

蕉城文化建築、美食 吸引遊客

旗山老街擁有知名的小吃美食、各式香蕉製品伴手禮，加上老建築及深厚的人文底蘊，保留日治時期旗山車站、武德殿及巴洛克式老建築，讓它有別於其他國內老街，吸引大批遊客朝聖造訪，成為全國最夯老街。

陳其邁昨帶領市府主管，並在立委邱議瑩、旗山形象商圈促進會吳月鳳理事長，及旗山天后宮主委葉冠億等人陪同下，在農曆春節前夕再訪老街。

陳其邁表示，旗山有香蕉王國美名、也是東九區的入口，是山區旅遊重要的起點與樞紐；旗山老街深受遊客喜愛、旅遊人數眾多帶動商機，市府對停車問題、再造旗山相當重視，將投入資源，完善老街整體街景及交通機能，包括文化部補助七千七百萬元，修復旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈，同時編列六千萬元，於河堤行水區增加四十個大客車停車位，改善周邊停車問題，希望串聯旗山的觀光、文化、景點，吸引更多人造訪。

春節期間 將供給676格停車位

針對過年期間交通疏導及未來停車規劃，交通局指出，除了現有的六處停車場四百九十八格停車位，今年將再新增四處停車場一百一十八格，再加上水利署提供六十格，春節期間將供給六百七十六格停車位；此外，市府編列的六千萬元計畫，將在今年下半年啟動高灘地停車場越堤道路工程，預定二○二五年六月完工啟用，屆時可額外新增四十格大客車停車位，提高交通便利性。

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